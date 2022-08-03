В Туркменистане открыт прием заявок на получение стипендий правительства Великобритании Chevening

Заявки на получение стипендий Chevening для обучения в Великобритании принимаются со 2 августа по 1 ноября 2022 года, при этом заявки должны быть поданы через chevening.org/apply

Стипендии Chevening присуждаются лицам из всех слоев общества, которые могут продемонстрировать, что у них есть целеустремленность и навыки, необходимые для создания позитивных изменений, и могут показать, как степень магистра Великобритании поможет им в этом. Стипендия предлагает полную финансовую поддержку стипендиатам для получения любой подходящей степени магистра в любом университете Великобритании, а также для получения доступа к широкому спектру эксклюзивного академического, профессионального и культурного опыта.

С момента создания программы в 1983 году более 50 000 специалистов получили возможность получить образование в Великобритании благодаря Chevening. На 2023/2024 учебный год по всему миру предлагается более 1500 стипендий, что демонстрирует неизменную приверженность Великобритании развитию лидеров завтрашнего дня.

Глава отдела стипендий Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) Наоми Рейнер сказала: «Поскольку мир продолжает решать серьезные глобальные проблемы, такие как изменение климата, международное сотрудничество является более важным, чем когда-либо. Chevening стремится создать международное сообщество людей, которые привержены совместной работе для достижения позитивных изменений. Мы делаем это, объединяя невероятных людей со всего мира и поддерживая их посредством образования в достижении их целей. В Великобритании мы гордимся нашими университетами мирового класса и знаем, что наша учебная среда обогащается широким разнообразием культур, опыта и точек зрения, представленных в наших кампусах. Стипендиаты Chevening вносят значительный вклад в эти сообщества, а также становятся важной частью нашей сети, насчитывающей более 50 000 выпускников. Chevening представляет самое лучшее в Великобритании, приглашая людей со всего мира учиться, расти и процветать. Принадлежность к сети Chevening вызывает сильное чувство гордости и ответственности. Меня постоянно вдохновляет страсть и целеустремленность тех, кто работает в сообществе Chevening, и я с нетерпением жду заявок от претендентов этого года».

Посол Ее Величества г-жа Люсия Уайлд в Туркменистане заявила: «Если вы тот, кто увлечен продвижением перемен, будь то в местном или глобальном масштабе, если вы хотите быть лучшим в том, что вы делаете, и если у вас есть воображение, чтобы вдохновлять других, то стипендия Chevening может стать для вас идеальной возможностью. Не существует такого понятия, как ‘типичный’ ученый. Ваш возраст, раса, пол, религия и культурное происхождение не имеют для нас значения. Мы хотим видеть, что у вас есть энергия, любопытство, симпатия, четкое видение своего будущего и способность достигать своих целей. Если это похоже на вас, то вы, скорее всего, войдете в наше сообщество из более чем 50 000 выпускников по всему миру. Наша сеть выпускников полна динамичных влиятельных людей, которые поделились тем же опытом, что и вы. Они могут предложить поддержку, наставничество, советы и контакты. Когда вы вернетесь домой после учебы, вы должны чувствовать себя хорошо подготовленными, чтобы начать реально меняться в профессиональном или социальном плане. От подачи продуманной заявки можно многое выиграть, поэтому, если у вас есть все необходимое, чтобы стать стипендиатом Chevening, я бы посоветовал вам подать заявку до крайнего срока 1 ноября».

Конкурс новых абитуриентов последовал за отбором двух ученых из Туркменистана, которые в этом году получили право учиться в британском университете. Успешные кандидаты поделились своими историями с помощью хэштега #ChosenForChevening на Facebook: ukinturkmenistan и Instagram: britishembassyashgabat.

Дополнительная информация

Посетите www.chevening.org/scholarships для получения подробной информации о критериях отбора и характеристиках стипендии.

Контакты

Британское посольство ukembassy.ashgabat@fcdo.gov.uk ///Посольство Великобритании, Ашхабад