В Ашхабаде проходит семинар программы БОМКА для криминалистов силовых ведомств

2 августа в Ашхабаде стартовал трехдневный национальный семинар для криминалистов и судебных экспертов, проводимый в рамках программы ЕС по содействию управлению границами в Центральной Азии БОМКА.

В мероприятии принимают участие представители пограничной службы и правоохранительных органов Туркменистана, работающие в учреждениях криминалистических исследований и судебных экспертизах, сотрудники технико-криминалистических отделов и следственных групп для осмотра мест преступлений.

«Управление границами не может осуществляться изолированно назначенным национальным агентством. Это требует многочисленных партнерских отношений с другими государственными учреждениями. Например, важно обеспечить сотрудничество между пограничными ведомствами и правоохранительными органами. Поэтому развитие судебной экспертизы и системы расследования преступлений не менее важно, чем создание системы сотрудничества с национальными правоохранительными органами по расследованию преступлений», – отметила Рената Вробель, Временный поверенный в делах Представительства ЕС, приветствуя участников семинара.

Проводят тренинг эксперты программы БОМКА 10 Вайдас Казлаускас, начальник отдела Криминалистических исследований Главного комиссариата полиции Шяуляйского округа (Литва) и Моника Суджиене, главный специалист отдела Судебно-биологической экспертизы Литовского Центра криминалистических исследований.

В ходе семинара туркменские специалисты получат возможность ознакомиться с современными методами сбора доказательств, в том числе с обязанностями и действиями лиц, которые первыми прибывают на место преступления, со спецификой сбора ДНК. Эксперты представят новейшие способы обращения с вещественными доказательствами и представления доказательств.

Также обсуждаются вопросы взаимодействия между следователем и специалистом-криминалистом, методы обеспечения прозрачности и достоверности доказательств.

Семинар поможет выработать рекомендации по совершенствованию туркменского законодательства и проанализировать потребности в технико-криминалистических средствах и оборудовании экспертизы для работы на месте происшествия. ///nCa, 2 августа 2022 г.