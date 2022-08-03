Россия нацелена на укрепление своего геополитического положения в Каспийском регионе

Президент Путин на днях утвердил новую Морскую Доктрину Российской Федерации, в которой одним из направлений национальной политики морской державы традиционно обозначено Каспийское море.

В отличии от предыдущей доктрины 2015 года, в новой концепции продемонстрировано стремление Москвы к консолидации взаимодействия с другими прикаспийскими странами.

«Каспийский регион обладает значительными по объемам и уникальными по качеству минеральными и биологическими ресурсами, требующими комплексного подхода к их освоению с учетом прав и обязанностей Российской Федерации, определенных Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г», – отмечается в тексте доктрины.

В числе приоритетов морской политики РФ в отношении каспийского бассейна первым пунктом указано «укрепление экономического и геополитического положения Российской Федерации в Каспийском регионе, углубление экономических, военных и культурных связей с государствами этого региона».

Также в новую доктрину включено положение, предусматривающее развитие международного военного сотрудничества с военно-морскими силами государств Каспийского региона.

Кроме того, в фокусе будут задачи по модернизации и повышению пропускной способности российских морских портов, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в целях дальнейшего социально-экономического развития Каспийского региона путем увеличения морских перевозок экспортных и импортных грузов, диверсификации направлений, расширения объемов и способов поставок товаров и услуг на внутренние и внешние рынки морским транспортом.

Россия продолжит развитие сотрудничества с государствами Каспийского региона в области гидрометеорологии и мониторинга морской среды Каспийского моря, в сфере туризма в целях организации каспийских морских круизных маршрутов.

Следует отметить, что Каспийский регион граничит с несколькими геополитическими зонами долгосрочных жизненно важных интересов России – это Кавказ, Ближний Восток, Центральная Азия. На Каспии пересекаются различные транспортно-транзитные коридоры по маршрутам Север-Юг, обеспечивающие РФ выход на рынки Южной Азии.

«Россия неизменно выступает за углубление партнёрских связей «каспийской пятёрки» в политике, сфере безопасности, экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня», – заявил российский лидер на Каспийском саммите в Ашхабаде в июне 2022 года. ///nCa, 2 августа 2022 г.