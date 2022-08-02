В туристической зоне Аваза на каспийском побережье открылся коттеджный комплекс

1 августа в понедельник Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся в отпуске, принял участие в церемонии открытия комплекса коттеджей «Ровач» (Счастливый).

Проект был реализован местными частными компаниями «Sabyrly maşgala», «Güneşli deňiz» и «Kent gurluşyk».

Коттеджный комплекс рассчитан на 240 семей и одновременно способен разместить около 900 человек.

На территории курортного комплекса площадью 10 гектаров расположены 48 двухэтажных коттеджей – стандартный, семейный и люксовый с 10-, 16- и 18- комнатами.

В распоряжении отдыхающих – спортивная и детская игровая площадки, открытый плавательный бассейн, ресторан, SPA-центр, предоставляющий комплекс физиотерапевтических процедур, караоке-бар.

Также в честь открытия объекта здесь была проведена выставка блюд национальной и зарубежной кухни, которая была организована частными предприятиями, специализирующимися в сфере общественного питания. В число гастрономических экспонатов вошли всевозможные блюда из мяса, птицы и рыбы, круп, овощей и бахчевых, супы, изделия из теста, молочные продукты и напитки, приготовленные по старинным рецептам.

Выставка продемонстрировала широкие возможности туркменского частного бизнеса в сфере услуг. Каждое предприятие общественного питания на показе также представило информацию о о меню кафе, ресторанов и центров торжеств.

Глава государства передал в подарок коттеджному комплексу новые автомобили. ///nCa, 2 августа 2022 г.