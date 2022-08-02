Туркменистан и Совет сотрудничества арабских государств налаживают консультационный механизм взаимодействия

Министерство иностранных дел Туркменистана и Совет сотрудничества арабских государств заключили Меморандум о взаимопонимании о механизме консультаций.

Документ был подписан в понедельник, 1 августа, в Авазе на встрече с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива Наифа Фалаха Мубарак Аль-Хаджрафа.

На переговорах также присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, вице-премьеры Ш.Абдрахманов (нефть и газ), Б.Атдаев (торговля), генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между Туркменистаном и Советом сотрудничества арабских государств Залива в сфере транспорта и логистики, в энергетической отрасли, дальнейшего увеличения ассортимента товаров и услуг, повышения объёмов взаимного торгового оборота.

Как подчёркивалось, наращивание плодотворного партнёрства с арабскими государствами Залива как в двустороннем, так и в многостороннем формате, является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана.

Визит Генерального секретаря Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива Наифа Фалах Мубарак Фль-Хаджрафа в Туркменистан является частью его турне по странами Центральной Азии.

По словам Аль-Хаджрафа, визит в Центральную Азию будет способствовать открытию новых горизонтов совместной работы, сотрудничества и координации во всех областях между ССАГПЗ и центральноазиатскими республиками. Он выразил надежду на то, что встречи будут способствовать укреплению экономического сотрудничества, торгового обмена, энергетической, водной и продовольственной безопасности, укреплению стабильности, а также поддержке усилий в области устойчивого развития.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — региональная закрытая международная организация, которая была создана в 1981 году. В нее входят Бахрейн, Катар

Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Основная цель организации — координация, сотрудничество и интеграция во всех экономических, социальных и культурных делах. ///nCa, 2 августа 2022 г.