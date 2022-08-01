Индия намерена приложить усилия к раскрытию потенциала торгового взаимодействия со странами Центральной Азией через иранский порт Чабахар

Министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал призвал страны Центральной Азии воспользоваться возможностями порта Чабахар в Иране для облегчения их торговли с Индией и другими внешними рынками. Это заявление прозвучало во время его выступления на конференции “День Чабахара” в Мумбаи.

В мероприятии приняли участие послы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, высокопоставленные дипломаты из Афганистана, Ирана, руководители портовых организаций и министерства иностранных дел Индии.

День Чабахара был отмечен в ознаменование запуска МТК «Север-Юг», который соединяет Россию, Центральную Азию через порт Чабахар со странами Южной Азии.

Выступая на мероприятии, министр Соновал отметил: «Идея международного транспортного коридора Север-Юг через оживленный порт Шахид Бехешти в Чабахаре в Иране – это идея соединить два рынка с помощью мультимодального логистического коридора. Это позволит рационализировать наши затраты на логистику, что будет способствовать увеличению объема торговли между двумя регионами».

«Благодаря потенциалу рынков Центральной Азии, связуемость, продвигаемая Индией, обеспечила бы странам Центральной Азии безопасный и коммерчески выгодный доступ к региону Индийского океана. Этот маршрут не только обеспечит связь, но и привлечет инвестиции, которые еще больше поддержат наши культурные и политические связи», – добавил он.

По словам министра, коридор послужит дополнительным стимулом для развития транзитно-транспортного потенциала Центральноазиатского региона и улучшит качество логистической сети.

Он выразил надежду на то, что порт Чабахар приведет к реализации совместной инициативы по созданию регионального и международного транспортного коридора.

В ходе мероприятия делегаты из стран Центральной Азии подчеркнули, как связанность порта Чабахар с МТК «Север-Юг» может сыграть жизненно важную роль в развитии торговли между регионами и потенциально в дальнейшем простимулирует рост в странах, не имеющих выхода к морю.

Напомним, что недавно была осуществлена пилотная грузоперевозка по восточному маршруту коридора Север-Юг, которые начинается в России, проходит через Казахстан, Туркменистан и Иран с конечным пунктом назначения в индийском порту Нава-Шева.

Во время саммита «Индия-Центральная Азия» в январе 2022 года, индийская сторона поприветствовала заинтересованность стран Центральной Азии в использовании услуг терминала Шахид Бехешти в порту Чабахар для продвижения торговли с Индией и другими внешними рынками.

По итогам саммита страны договорились продолжить взаимодействие для дальнейшего развития транзитно-транспортного потенциала своих стран, улучшения логистической сети региона и продвижения совместных инициатив по созданию региональных и международных транспортных коридоров.

Также была достигнута договоренность о создании Совместной рабочей группы по порту Чабахар для решения вопросов свободного перемещения товаров и услуг между Индией и странами Центральной Азии. ///nCa, 1 августа 2022 года