Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, объявляющую Центральную Азию зоной мира

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, объявляющую Центральную Азию зоной мира, доверия и сотрудничества.
28 июля на 97-м заседании сессии Посол Туркменистана в ООН Аксолтан Атаева, выступая также от имени Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представила резолюцию под названием “Зона мира, доверия и сотрудничества стран Центральной Азии”.
Она подчеркнула, что пришло время четко сформулировать и провозгласить принципы и нормы, которые будут способствовать, исходя из законных интересов стран Центральной Азии, миру и безопасности, устойчивому развитию в этом регионе, развитию сотрудничества и культурных связей между народами центральноазиатских стран.
Страны региона обладают большим потенциалом для сотрудничества и развития, отметила она, добавив, что их объединяет общее духовное, культурное и историческое наследие.
Они также разделяют общие транспортные и коммуникационные сети и экономику, которые дополняют друг друга.
Посол Пакистана в ООН Мунир Акрам в своем заявлении по поводу резолюции перечислили цели резолюции – это укрепление международного мира и безопасности, продвижение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, продвижение многостороннего подхода и усиление взаимопонимания и сотрудничества. Все эти цели служат важными элементами в построении экономического прогресса, регионального мира, процветания и взаимосвязанности в Центральной Азии и за ее пределами.
Он подчеркнул, что Пакистан привержен налаживанию связей и сотрудничества со своими центральноазиатскими соседями в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и других областях.
«В последние годы наше традиционное сотрудничество с государствами Центральной Азии еще более углубилось. Для государств Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, Пакистан может служить воротами не только в Южную Азию, но и на мировые рынки», констатировал посол.
Для содействия устойчивому миру в регионе жизненно важно также обеспечить прочный мир и безопасность в Афганистане. Сегодня, после 40 лет конфликта, появилась возможность принести мир и развитие в Афганистан. С этой целью необходимо постоянное взаимодействие с фактическим правительством Афганистана, особенно со всеми его шестью ближайшими соседями. Это укрепило бы зону мира, доверия и сотрудничества стран Центральной Азии, подчеркнул пакистанский дипломат.
Резолюция «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества» – ключевые решения
По словам Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, резолюция «Зона мира, доверия и сотрудничества стран Центральной Азии» закрепляет ряд важных решений, в том числе:
– Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций официально объявляет международный правовой статус зоны мира, доверия и сотрудничества Центральноазиатского региона;
– призывает всех членов Организации Объединённых Наций поддерживать мир в регионе Центральной Азии, уважать суверенитет, политическую независимость и целостность территорий государств в регионе;
– признаёт особое значение инструмента Консультативных встреч глав государств Центральной Азии для обеспечения международного мира и политической стабильности;
– регулирует организацию ежегодных встреч министров иностранных дел государств Центральной Азии в рамках высокой недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, проводимой в сентябре каждого года;
– определяет объявление Международного года мира и доверия Организацией Объединённых Наций каждые пять лет на регулярной основе;
– также на постоянной основе закрепляет тезис «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества» в повестке дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.
///nCa, 31 июля 2022 г.