Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, объявляющую Центральную Азию зоной мира

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, объявляющую Центральную Азию зоной мира, доверия и сотрудничества.

28 июля на 97-м заседании сессии Посол Туркменистана в ООН Аксолтан Атаева, выступая также от имени Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представила резолюцию под названием “Зона мира, доверия и сотрудничества стран Центральной Азии”.

Она подчеркнула, что пришло время четко сформулировать и провозгласить принципы и нормы, которые будут способствовать, исходя из законных интересов стран Центральной Азии, миру и безопасности, устойчивому развитию в этом регионе, развитию сотрудничества и культурных связей между народами центральноазиатских стран.

Страны региона обладают большим потенциалом для сотрудничества и развития, отметила она, добавив, что их объединяет общее духовное, культурное и историческое наследие.

Они также разделяют общие транспортные и коммуникационные сети и экономику, которые дополняют друг друга.

Посол Пакистана в ООН Мунир Акрам в своем заявлении по поводу резолюции перечислили цели резолюции – это укрепление международного мира и безопасности, продвижение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, продвижение многостороннего подхода и усиление взаимопонимания и сотрудничества. Все эти цели служат важными элементами в построении экономического прогресса, регионального мира, процветания и взаимосвязанности в Центральной Азии и за ее пределами.

Он подчеркнул, что Пакистан привержен налаживанию связей и сотрудничества со своими центральноазиатскими соседями в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и других областях.

«В последние годы наше традиционное сотрудничество с государствами Центральной Азии еще более углубилось. Для государств Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, Пакистан может служить воротами не только в Южную Азию, но и на мировые рынки», констатировал посол.

Для содействия устойчивому миру в регионе жизненно важно также обеспечить прочный мир и безопасность в Афганистане. Сегодня, после 40 лет конфликта, появилась возможность принести мир и развитие в Афганистан. С этой целью необходимо постоянное взаимодействие с фактическим правительством Афганистана, особенно со всеми его шестью ближайшими соседями. Это укрепило бы зону мира, доверия и сотрудничества стран Центральной Азии, подчеркнул пакистанский дипломат.

Резолюция «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества» – ключевые решения

По словам Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, резолюция «Зона мира, доверия и сотрудничества стран Центральной Азии» закрепляет ряд важных решений, в том числе:

– Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций официально объявляет международный правовой статус зоны мира, доверия и сотрудничества Центрально­азиатского региона;

– призывает всех членов Организации Объединённых Наций поддерживать мир в регионе Центральной Азии, уважать суверенитет, политическую независимость и целостность территорий государств в регионе;

– признаёт особое значение инструмента Консультативных встреч глав государств Центральной Азии для обеспечения международного мира и политической стабильности;

– регулирует организацию ежегодных встреч министров иностранных дел государств Центральной Азии в рамках высокой недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, проводимой в сентябре каждого года;

– определяет объявление Международного года мира и доверия Организацией Объединённых Наций каждые пять лет на регулярной основе;

– также на постоянной основе закрепляет тезис «Цент­ральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества» в повестке дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

///nCa, 31 июля 2022 г.