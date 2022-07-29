В Туркменистане расширяется правовая защита материнства и детства

Рамиля Дельмухаметова

В Туркменистане одна из задач внутренней политики по повышению жизненного уровня народа реализуется через совершенствование законодательства с целью улучшения социального положения всех слоев населения.

Одним из проявлений заботы руководства страны о благосостоянии народа стало принятие Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Положение о почетном звании Туркменистана «Ene mähri» (Материнская нежность).

В частности, пункт 4 указанного Положения излагается в следующей редакции: «Представление к присвоению почетного звания Туркменистана «Ene mähri» осуществляется местными органами исполнительской власти по фактическому месту жительства представляемой матери».

Другая поправка предусматривает расширение льгот для детей многодетных матерей. Так, в случае смерти матери, которой присвоено почетное звание Туркменистана «Ene mähri», право членов ее семьи на бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией и жилищно-коммунальными услугами, сохраняется до тех пор, пока последний ребенок матери не достигнет совершеннолетия.

Почетным званием «Ene mähri» награждаются матери, имеющие восемь и более детей.

Положение о почётном звании Туркменистана «Ene mähri» было принято 3 марта 2008 года. ///nCa, 28 июля 2022 г.