В Министерстве финансов и экономики Туркменистана состоялась встреча с представителями Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана

27 июля 2022 года под руководством Министра финансов и экономики Туркменистана Мухаммедгельди Сердарова состоялась встреча с представителями Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана. Основной целью встречи стало обсуждение вопросов, предусмотренных Протоколом десятого заседания совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В начале встречи стороны обменялись теплыми приветствиями и со вступительной речью выступил Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джума Далер.

В своем выступлении он отметил, что в 2021 году торговые отношения между двумя странами выросли по сравнению с 2020 годом и испытывают положительную динамику роста в текущем году.

В свою очередь, министр финансов и экономики Туркменистана кратко рассказал о работе, проделанной с момента проведения десятого заседания совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (28-29 июля 2021 года). По его словам, товарооборот между двумя странами за последний год увеличился и имеются предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость улучшения условий, стимулирующих дальнейшее расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений, наряду с совершенствованием экспортно-импортных процедур, наращиванием объемов взаимно экспортируемых-импортируемых товаров и услуг.

Кроме того, в ходе встречи обсуждены перспективные направления сотрудничества в химической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной, промышленной отраслях и актуальные вопросы взаимодействия.

В завершение встречи стороны предложили провести одиннадцатое заседание совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в четвертом квартале 2022 года в Ашхабаде. ///Министерство финансов и экономики Туркменистана, 27 июля