В Туркменистане принят закон о собаководстве и кинологической деятельности

Рамиля Дельмухаметова

В течение последних лет Туркменистан провел большую работу по сохранению генетического фонда туркменской овчарки. Очередной шаг по защите животных был предпринят с подписанием Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым 24 июля 2022 года Закона Туркменистана «О собаководстве и кинологической деятельности».

В нем определены правовые, экономические и организационные вопросы развития собаководства и кинологической деятельности. В данном Законе регулируются отношения, возникающие при разведении, выращивании и использовании собак.

Настоящий Закон состоит из 9 глав или 42 статей, где подробно освещены основные понятия, цели улучшения селекционно-племенной работы в собаководстве, уделено внимание правилам обращения с собаками, в том числе с бесхозными.

Отлов бесхозных собак возможен только специально созданными группами. Отлов безнадзорных собак может проводиться с целью возвращения собаки владельцу, если владелец неизвестен, то с целью помещения ее в приют. Не разрешается содержание собак в местах, не соответствующих ветеринарно-санитарным, зоотехническим и экологическим требованиям.

К объектам собаководства и кинологической деятельности относятся собаки, собачники, временные собачники, приюты, пункты временного содержания собак, ветеринарные пункты, площадки для свободного выгуливания собак, собаководческие спортивные комплексы и другие объекты.

Субъектами собаководства и кинологической деятельности могут быть иностранные граждане, постоянно проживающие в Туркменистане, и лица без гражданства.

Хозяйские собаки и служебные собаки в Туркменистане подлежат паспортизации. В паспорте собаки указываются кличка собаки, дата рождения, пол, порода, окраска и данные о ее владельце. Также в паспорте содержатся сведения о ветеринарных мероприятиях, проведенных специалистами.

Для вывоза собак с территории Туркменистана следует получить разрешение уполномоченного органа

Лица, виновные в нарушении законодательства о собаководстве и кинологической деятельности, совершившие преднамеренное убийство собаки либо причинившие травмы, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.///nCa, 27 июля 2022 г.