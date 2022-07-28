Проект DARYA провел онлайн-консультационную встречу с Правительством Туркменистана

Европейский фонд обучения (ЕФО), Представительство ЕС в Туркменистане, Министерство образования и Министерство труда и социальной защиты Туркменистана провели первые консультации по внедрению программы “Диалог и действия для изобретательной молодежи в Центральной Азии” (DARYA).

DARYA – это первый финансируемый ЕС региональный проект, направленный на меры, которые поддерживают инклюзивные и соответствующие рынку труда возможности развития навыков для молодежи в Центральной Азии. Пятилетний Проект DARYA стартовал в июне 2022 года и будет активно работать в течение следующих пяти лет в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

В своем приветственном слове г-жа Рената Вробель, Временный поверенный в делах Представительства ЕС, отметила: «DARYA особенно своевременна, поскольку мы покидаем эпоху пандемии и вступаем в фазу восстановления после COVID, которая требует больших усилий для восстановления рабочих мест и, что более важно, помогает людям адаптироваться к новым условиям, новым реалиям постпандемических рынков и экономик. Программа, которая продлится до 2027 года, также совпадает с периодом модернизации и цифровизации рыночной экономики Туркменистана, чему способствовал процесс вступления в ВТО, что создаст новые рабочие места и предприятия, для которых потребуется много квалифицированной рабочей силы».

В ходе онлайн-консультаций участники обменялись своими мнениями и предпочтениями, основанными на национальных приоритетах Туркменистана.

Программа DARYA состоит из трех тематических модулей:

Развитие навыков, нацеленных на будущее, за счет более точных данных и анализа результатов образования и обучения и потребностей в навыках Гибкие и проницаемые подходы к квалификациям на национальном и региональном уровнях, инициированные стейкхолдерами и обеспечивающие равные возможности для всех Более широкое использование гибких и инклюзивных подходов к преподаванию и обучению, основанных на результатах обучения и актуальных для рынка труда

Европейский Союз ранее финансировал несколько программ в области образования в Туркменистане, в том числе «Поддержка наращивания потенциала государственного управления в Туркменистане», реализуемую совместно с Академией государственных служащих при Президенте Туркменистана, и «Поддержка сектора образования в Туркменистане», реализуемую совместно с Министерством образования Туркменистана. В 2012-2016 годах у ЕС также был специальный проект, направленный на повышение качества и актуальности системы профессионального образования Туркменистана. ///Представительство ЕС в Туркменистане, 27 июля 2022 г.