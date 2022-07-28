Электронное правительство в Туркменистане – правовые основы

Рамиля Дельмухаметова

24 июля 2022 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Закон Туркменистана «Об электронном правительстве». Данный Закон базируется на Конституции Туркменистана, устанавливает порядок деятельности электронного правительства и разработан в целях содействия реализации Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане.

Основные задачи Закона «Oб электронном правительстве» заключаются в обеспечении эффективности, оперативности и прозрачности деятельности государственных органов, усилении их ответственности и исполнительской дисциплины.

Развитие электронного правительства также поспособствует внедрению в системе госуправления принципа «одного окна» во взаимоотношениях с населением за счет формирования электронных документооборотных механизмов. Положительное влияние будет оказано на развитие систем безналичных электронных платежей.

Настоящий Закон состоит из пяти глав и 28 статей, в которых регламентируются такие вопросы, как общие положения об электронном правительстве, государственное регулирование в области деятельности электронного правительства, оказание электронных госуслуг, организация формирования электронного правительства.

Использование цифровых технологий повысит прозрачность работы органов государственной власти и сделает их более доступными для граждан.

Государственные органы в области деятельности электронного правительства в пределах своих полномочий участвуют в области деятельности электронного правительства, участвуют в реализации единой государственной политики, разрабатывают и утверждают по согласованию с уполномоченным органом регламенты электронных государственных услуг в сферах своей деятельности, участвуют в разработке предложений по совершенствованию законодательства об электронном правительстве, обеспечивают надежную активность, страхование, информационную безопасность и кибербезопасность цифровых услуг, оказываемых населению.

В случаях, когда государственному органу, оказывающему электронные государственные услуги, потребуются документы и сведения, имеющиеся в других государственных органах, оказание электронной госуслуги осуществляется по системе «Одно окно», то есть государственный орган получает указанные документы и сведения без участия заявителя, посредством системы межведомственного электронно-информационного обмена.

Запрос об оказании электронной государственной услуги, направленного в виде электронного документа, приравнивается к запросу, направленному в бумажной форме. Электронные государственные услуги оказываются заявителям через официальные веб-сайты государственных органов и Единый портал государственных услуг https://e.gov.tm/

Государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги, размещают информацию о порядке оказания электронных государственных услуг на своих официальных веб-сайтах. Нарушение настоящего Закона влечет ответственность, установленную законодательством Туркменистана.///nCa, 28 июля 2022 г.