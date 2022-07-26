Узбекистан объединяет усилия мирового сообщества для установления прочного мира в Афганистане

Акрамжон Неъматов, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан

25-26 июля в Узбекистане по инициативе Президента Шавката Мирзиёева состоится международная конференция «Афганистан: безопасность и экономическое развитие».

Стратегическая важность и актуальность предстоящего форума состоит в том, что впервые Ташкент на одной площадке собирает специальных представителей по Афганистану более 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, непосредственно вовлечённых в афганское урегулирование, глав и специалистов десятка международных и региональных организаций, в том числе ООН, Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединённых Наций (ФАО), Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, а также делегацию Временного правительства Афганистана.

В качестве участников также приглашены отечественные эксперты, руководители и специалисты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.

Новый формат должен способствовать конструктивному обсуждению и выработке согласованных подходов по выстраиванию прагматичного диалога с новыми властями Афганистана. При этом в центре внимания такого диалога будут вопросы выполнения Временным правительством Афганистана ключевых требований международного сообщества, в частности по недопущению превращения афганской земли в источник перманентных угроз интересам безопасности стран-соседей и других государств мира, а также по формированию правительства на основе широкого представительства, обеспечению прав и свобод человека, особенно женщин и всех этноконфессиональных групп, в качестве основополагающего условия завершения процесса общенационального примирения в Афганистане.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы социально-экономического восстановления Афганистана, реализации инфраструктурных, гуманитарных проектов, призванных принести долгожданный мир нынешнему и будущим поколениям афганского народа.

В целом, предстоящая конференция является составной частью системных усилий Узбекистана по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии и превращению Афганистана в мирную, процветающую, свободную от терроризма и войн страну.

Важным итогом форума станет воплощение в жизнь положений принятой 11 июля по инициативе Президента Узбекистана Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, в которой подчёркивается ключевое значение Афганистана для международного мира, безопасности и устойчивого развития.

Афганский вопрос в постоянном фокусе внимания дипломатии Узбекистана

Установление прочного мира и обеспечение стабильности в Афганистане является неотъемлемой частью внешнеполитической стратегии Узбекистана. Наша страна неизменно выступает за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирным, политико-дипломатическим путем, твёрдо придерживается необходимости уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана, поддержки становления соседней страны в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства.

С избранием Шавката Мирзиёева в качестве главы государства в 2016 году Узбекистан значительно активизировал свои усилия по решению афганского вопроса. Знаковым событием стала проведённая в 2018 году по инициативе Президента Узбекистана Ташкентская международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное сотрудничество». В принятой по итогам конференции Ташкентской декларации впервые был закреплён всеобщий консенсус относительно необходимости политического урегулирования ситуации в Афганистане, что придало ощутимый импульс возобновлению мирного процесса и прекращению вооружённого конфликта.

Важным вкладом в международные усилия по содействию достижению мира в Афганистане стала организованная 15-16 июля 2021 году в Узбекистане международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», ещё раз подчеркнувшая первостепенную роль мира и стабильности в Афганистане для развития межрегиональной связей.

В частности, обращаясь к участникам форума, Президент Шавкат Мирзиёев указал на историко-культурную и цивилизационную общность Центральной и Южной Азии, призвал совместными усилиями превратить этот обширный регион и весь евразийский континент в стабильное, экономически развитое и процветающее пространство.

При этом глава нашего государства отметил, что именно Афганистан является одним из ключевых звеньев практической взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Он выразил уверенность, что межрегиональное партнерство станет важным фактором установления мира и стабильности, возрождения экономики в соседней стране.

Афганистан в условиях социально-экономического и гуманитарного кризиса

Сегодня Афганистан переживает беспрецедентный по своим масштабам гуманитарный и социально-экономический кризис. По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, в 2022 году количество нуждающихся в гуманитарной помощи афганцев достигло 24,4 миллиона человек, увеличившись на 6 миллионов по сравнению с 2021 году, а это 59% населения страны.

Прогнозируется, что если не будут приняты безотлагательные меры, Афганистан до конца 2022 года сползёт за черту всеобщей бедности, где в нищете окажутся 97% населения.

Ситуацию усугубляют природно-климатические катаклизмы, причиняющие значительный урон стране. Так, в результате землетрясения 22 июня текущего года на юго-востоке Афганистана в провинциях Пактика и Хост погибли более 1000 человек, серьёзно пострадали порядка 3000 жителей, разрушены 4500 домов.

Недавно сильные наводнения накрыли провинции Газни, Забуль, Пактия, Кабул, Парван, Нангархар, Кунар и Нуристан, разрушив более 600 домов и приведшие к гибели более 1,5 тысячи голов скота. Непоправимый ущерб был нанесён тысячам гектаров сельскохозяйственных земель.

Естественно, что в этих условиях Узбекистан как ближайший сосед не может закрывать на это глаза. Афганистан, и так с трудом преодолевающий глубокий социально-экономический кризис, не способен в одиночку справится с нарастающими проблемами. Тем более 75% бюджета государства (11 миллиардов долларов) и 43% экономики до недавнего времени покрывались за счёт международных пожертвований, а государственные резервы Афганистана в размере 9,2 миллиарда долларов все ещё продолжают оставаться замороженными.

С учётом всех этих факторов мы убеждены, что сегодня Афганистан срочно нуждается в неотложной помощи со стороны мирового сообщества. Это содействие приобретает жизненно важное значение еще и потому, что подобный конгломерат проблем создает питательную почву для неконтролируемой миграции, роста организованной преступности, незаконного оборота наркотиками и оружием, формирует условия для усиления деятельности экстремистских и террористических организаций, прежде всего за счет пополнения их рядов молодыми афганцами, лишёнными перспектив на лучшую жизнь.

В этих условиях изоляция Афганистана, вытеснение этой страны на обочину международной жизни приведут к ещё большему обострению выше обозначенных проблем, а также превращению Афганистана в очаг постоянной нестабильности не только для Центральной Азии, но и всего остального мира.

Все это диктует насущную необходимость вывести восстановление национальной экономики Афганистана на передний план. Это позволит в конечном счёте кратно увеличить шансы этой страны стать мирным, стабильным и процветающим пространством, создать созидательные альтернативы бесконечной войне.

Стратегия Узбекистана по постконфликтному восстановлению Афганистана

Узбекистан всегда имел однозначное видение стратегии постконфликтного возрождения Афганистана, которое предусматривает несколько основополагающих целей.

Первое. Достижение общенационального согласия в стране. Будучи важным фактором межафганского примирения, это означает формирование широко представительного правительства, которое создаст условия для обеспечения фундаментальных прав человека, прежде всего женщин и национальных меньшинств. 49% населения Афганистана составляют женщины, это полиэтничная и многоконфессиональная страна, наряду с пуштунами, которые составляют почти половину населения, в государстве проживают таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены и более 20 других народностей.

Призыв к необходимости создания многонационального представительного правительства в этой стране был озвучен ещё в 1999 году, когда Узбекистан инициировал под эгидой ООН встречу группы высокого уровня «6+2» по Афганистану. На встрече, прошедшей с участием основных противоборствующих сторон – Северного альянса и движения «Талибан», была впервые принята Ташкентская декларация, содержавшая призыв позволить афганцам самим выработать основные принципы будущего государственного устройства Афганистана и сформировать правительство с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот призыв не был услышан, и Афганистан все еще пребывает в состоянии перманентной нестабильности.

Второе. Восстановление мирной экономики Афганистана как основы долгосрочного и прочного мира. Сегодня страна переживает глубокий кризис в связи с прекращением международной поддержки, оттоком и нехваткой квалифицированных кадров.

Как полагают эксперты, на фоне событий в Восточной Европе Афганистан в 2022 году получит от стран-доноров лишь 329 миллионов долларов, или 13,5% от всей необходимой суммы. В итоге, вследствие сокращения зарубежной финансовой помощи, а также отказа в доступе к замороженным государственным резервам в 2022 году правительству Движения талибан не будет хватать 8 миллиардов долларов для выполнения своих социальных обязательств перед населением. При этом ПРООН прогнозирует 20-процентное сокращение ВВП к концу 2022 году по сравнению с 2020 года – с 20 до 16 миллиардов долларов.

Согласно докладу Всемирного банка, выпущенному в апреле 2022 года, текущая изоляция афганской экономики может привести к увеличению бедности, внутреннему перемещению населения, росту нестабильности и расширению влияния террористических структур.

Именно поэтому рецептом к решению социально-экономических проблем Афганистана Узбекистан считает оказание всемерной помощи в восстановлении афганской экономики, создание необходимой фундаментальной базы для активизации процесса мирного решения внутригосударственного кризиса.

Наша страна уже давно вносит свой посильный вклад в поддержку народного хозяйства Афганистана. Узбекистан продолжает покрывать около 52% импорта электроэнергии (2,7 миллиарда кВт.-ч) страны. Несмотря на сложную ситуацию, обеспечивается работа транспортного узла в Термезе, через который идет около 50% афганского импорта. Это прежде всего продовольствие, медикаменты и нефтепродукты, столь необходимые для жизнеобеспечения афганского государства.

Кроме того, Узбекистан оказывает гуманитарную помощь афганскому народу. В частности, с сентября 2021 года по настоящее время в Афганистан были направлены 4 эшелона гуманитарных грузов с совокупным объёмом более чем 8400 тонн. Более того, наша страна выполняет ещё и важную посредническую миссию, содействуя доставке в эту страну гуманитарной помощи, отправляемой международным сообществом.

Так, в 2021 году по инициативе Президента Шавката Мирзиёева под эгидой ООН начал работу международный логистический хаб в Термезе для приёма и доставки помощи в Афганистан. Это единственный терминал, расположенный вблизи границы с Афганистаном. Его площадь составляет 40,7 гектара. Производственная мощность контейнерной площадки позволяет осуществлять переработку 69 единиц 20-футовых контейнеров в сутки. Только за первое полугодие текущего года Всемирной продовольственной программой, ЮНИСЕФ и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, открывшими свои офисы в Термезе, в Афганистан было направлено более 35 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Узбекистан также содействует подготовке национальных кадров, столь необходимых для восстановления экономики Афганистана. В частности, в 2018 году в городе Термезе был запущен и сегодня продолжает свою деятельность Образовательный центр для афганских граждан. Это единственное во всем мире учреждение, которое ведёт обучение афганцев по 17 направлениям высшего и 16 направлениям среднего специального, профессионального образования. В настоящее время в центре проходят обучение 129 афганцев, они наряду с уже окончившими согражданами несомненно будут вносить вклад в восстановление своей страны.

Третье. Широкое вовлечение Афганистана в региональные процессы. В этой связи важным является активное содействие участию страны в политической, экономической и культурно-гуманитарной интеграции.

Приоритетом должно оставаться вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические связи, а также реализация крупных инфраструктурных и социально значимых проектов в этой стране, прежде всего в сферах торговли, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения. Благодаря этим усилиям будут созданы альтернативные источники доходов для населения, необходимые стимулы для перехода к созидательной и мирной жизни граждан Афганистана.

В этой связи Узбекистан выступает за осуществление в Афганистане крупных инфраструктурных проектов. В частности, строительство ЛЭП «Сурхан–Пули-Хумри» позволит поставлять в Афганистан 6 миллиарда кВт/ч электроэнергии в год, что покроет треть потребности этой страны в электроэнергии. Благодаря реализации этого проекта 500 тысяч семей, социальная инфраструктура и отрасли экономики в Афганистане получат доступ к электроэнергии.

В свою очередь, реализация проекта строительства железной дороги «Термез–Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар», которая станет логическим продолжением железной дороги «Хайратон – Мазари­Шариф», позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры с выходом на пакистанские и индийские железные дороги, а также к портам Аравийского моря (Гвадар, Карачи/Касим, Мумбаи и другие, свяжет 8 населенных пунктов Узбекистана, Афганистана и Пакистана. Создавая единую железнодорожную инфраструктуру стран СНГ со странами Южной Азии (Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш), она позволяет без дополнительных расходов обеспечить более ускоренную транспортировку грузов через порты Пакистана, соединяя крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, Китая и Европы. Магистраль сократит время доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу с 55 дней (через Суэцкий канал) и 35 дней (коридоры Север-Юг) до 25 дней.

Значение и эффективность данного проекта может существенно повыситься в случае его реализации синхронно

с проектом строительства железной дороги «Узбекистан – Кыргызстан – Китай», который самым коротким образом (433 километра) соединяет Китай с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии. Это в разы увеличит объемы перевозок за счет грузов из Китая в страны Центральной и Южной Азии и обратно.

Строительство этой железной дороги даст также дополнительные возможности и для наших соседей – Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также стран Кавказа, которые соединены единой железнодорожной сетью. В целом реализация проекта трансафганской железной дороги сократит сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. В перспективе объемы перевозок могут вырасти до не менее 15-20 миллионов тонн в год.

Кроме того, реализация данного межрегионального железнодорожного проекта, предусматривающего строительство 785 километров линий электроснабжения, 790 километров линий связи, более 1 тысяч новых искусственных сооружений (мостов, тоннелей, станций), будет способствовать развитию в Афганистане транспортной и сопутствующей инфраструктуры вдоль пролегания железной дороги.

В результате, ожидается, что будут созданы более полумиллиона новых рабочих мест и сформированы новые профессий, в том числе связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта, до 15 миллионов жителей региона станут благополучателями от реализации проекта.

Более того, это позволит вовлечь в экономический оборот десятки месторождений полезных ископаемых, расположенных в центральной части Афганистана. В Афганистане, по различным данным, находятся месторождения полезных ископаемых на сумму не менее 1 триллиона долларов: более 2,2 миллиарда тонн железной руды, 1,3 миллиарда тонн мрамора, 57,7 миллиона метрических тонн меди и 1,4 миллиона тонн редкоземельных минералов.

Реализация этих крупных проектов может выступить триггером экономического развития Афганистана, создаст альтернативные источники заработка для населения и, как следствие, устранит социальную подоплёку конфликта. Самое главное, трансформация Афганистана в пространство, объединяющее страны региона посредством инфраструктурных и экономических проектов взаимосвязанности, будет повышать заинтересованность окружающих Афганистан государств в поддержании мира и стабильности в этой стране, вернет Афганистану его утраченную историческую роль в качестве связывающего звена между Центральной и Южной Азией.

Узбекистан исходит из того, что достижение таких целей невозможно без поддержания конструктивного диалога

с новыми властями Афганистана. При этом его основной целью должно стать формирование условий, способных трансформировать новое правительство в ответственную политическую силу, стремящуюся жить в мире и согласии с соседями и международным сообществом.

Объединение усилий стран Центральной Азии по решению афганской вопроса

Государства Центральной Азии проводят согласованную, взаимодополняющую политику в отношении Афганистана, рассматривая его в качестве неотъемлемой части региона, поддерживают постоянный диалог в вопросе урегулирования афганского кризиса и установления в этой стране долгосрочной стабильности.

Афганская проблематика всегда находится в центре внимания Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая за последние годы трансформировалась в действенный механизм многостороннего взаимодействия. В частности, по итогам IV саммита центральноазиатских стран 21 июля текущего года в Кыргызстане стороны вновь выразили намерение тесно координировать усилия по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане, улучшению гуманитарной ситуации, восстановлению социально-экономической инфраструктуры и полноценному вовлечению этой страны в региональные экономические связи для достижения гражданского мира и согласия в афганском обществе.

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев, «продолжение тесного сотрудничества в вопросах содействия обеспечению долгосрочного мира в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению должно оставаться важнейшим приоритетом государств Центральной Азии. Мы — ближайшие соседи, как никто другой должны быть заинтересованы в стабильности в этой стране. Именно от нас во многом зависит и то, как данную проблему воспринимает международное сообщество».

Консолидированная Центральная Азия может сыграть решающую роль в установлении прочного мира в Афганистане, возвращении этой страны на рельсы мирного развития. Сегодня страны Центральной Азии стоят на позициях демократических правовых государств, развиваются на основе принципов светских республик, выступают за укрепление прав и свободы человека.

В этой связи единый и целостный регион Центральной Азии, выступающий за вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические связи, с одной стороны, может положительно влиять на Афганистан, стать для него примером, благодаря которому эта страна будет постепенно меняться и стремиться к интеграции в международное сообщество в качестве ответственного субъекта международных отношений. С другой стороны, сплочённость региона значительно повысит его устойчивость к вызовам, может стать «заслоном» на пути внешних угроз.

Именно поэтому важно продолжать укреплять взаимосвязанность Центральной Азии, его целостность и единство, в частности посредством поддержки региональных проектов, направленных на сотрудничество в сфере транспорта, промышленной кооперации, цифровизации и других областях регионального сближения.

В целом, Узбекистан рассматривает предстоящую международную конференцию в Ташкенте как ещё один важный шаг, приближающий международное сообщество к поиску общих решений проблем в Афганистане. Данный форум станет логическим продолжением последовательных усилий Узбекистана по установления прочного мира в Афганистане, является как никогда актуальным с учётом тех сложно переплетённых, многогранных проблем, с которыми сегодня сталкивается эта страна, позволит обозначить степень готовности всех заинтересованных сторон к тесному взаимодействию в вопросе постконфликтного восстановления Афганистана.

Мы рассчитываем, что его итоги позволят нам снова вывести афганскую проблематику на мировую повестку и найти ключи к нормализации ситуации в Афганистане, и вернуть его в лоно семьи международного сообщества. ///nCa, 26 июля 2022 г (В сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)