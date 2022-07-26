Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке – Ключевые пункты

21 июля 2022 года в Кыргызстане по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Президенты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Таджикистан и Туркменистан присоединятся к документу после завершения внутригосударственных процедур.

Договор послужит прочной основой для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии, выстраивания оптимальной модели взаимоотношений с мировым сообществом и выработки общих подходов к современным вызовам и угрозам, а также будет способствовать развитию межгосударственного взаимодействия в Центральной Азии.

Текст пятистороннего Договора, состоящего из 32 статей, был опубликован в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Обзор ключевых пунктов Договора:

Стороны развивают взаимоотношения на основе доверия, стремления к установлению и укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, а также руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров.

Стороны оказывают друг другу всестороннюю поддержку и взаимную помощь в вопросах предотвращения угрозы их независимости, суверенитету и территориальной целостности.

В случае возникновения ситуации, представляющей собой угрозу безопасности одной из пяти стран, могут быть проведены консультации как в двустороннем формате, так и в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии с целью определения мер по предотвращению возникшей угрозы.

Стороны обязуются не допускать использования своих территорий, систем коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в ущерб суверенитету, безопасности, стабильности, конституционному строю и территориальной целостности какой-либо другой из Сторон.

Стороны договорились развивать сотрудничество в военной и военно-технической сферах по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны в соответствии со своими национальными законодательствами и международными обязательствами расширяют сотрудничество в противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму, транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговле людьми, незаконному обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Стороны договорились углублять экономическое сотрудничестве между государствами Центральной Азии, в том числе в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, энергетики, туризма и иных областях, представляющих взаимный интерес.

Также Стороны намерены создавать совместные предприятия, развивать транзитно-транспортный потенциал региона, создавать новые железнодорожные, автомобильные, воздушные и водные коммуникации, упрощать процедуры при трансграничных перевозках.

Стороны будут расширять сотрудничество по комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех договаривающихся сторон, в соответствии c международными договорами.

Стороны объединят усилия в деле восстановления экологической системы бассейна Аральского моря и районов Приаралья.

Стороны будут совместно исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях.

Стороны намерены совместно на международных площадках осуществлять популяризацию общего культурного и исторического наследия государств Центральной Азии.

Договор бессрочный. Он подлежит ратификации договаривающимися сторонами и вступает в силу на тридцатый день после получения депозитарием последней ратификационной грамоты. Депозитарием Договора является Казахстан.

///nCa, 26 июля 2022 г.