Узбекистан примет Первый региональный форум инспекторов труда стран Центральной Азии и России

9-12 августа 2022 года впервые в Узбекистане пройдёт Первый региональный форум инспекторов труда с участием 60 экспертов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России, сообщают узбекские сми.

Мероприятие организует Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан при поддержке Программы развития ООН.

Основная цель мероприятия – укрепление взаимодействия в регионе Центральной Азии и России по разработке и реализации политики в области государственного надзора в сфере труда, повышения уровня знаний, эффективности и результативности деятельности инспекторов труда, посредством проведения тренингов и обмена опытом.

В рамках Форума представители Государственных инспекций труда стран-участниц обсудят вопросы, касающиеся основополагающих принципов Международной организации труда, вопросов миграционного законодательства, концепции нулевого травматизма, расследования несчастных случаев на производстве, трудового законодательства в сфере сельского хозяйства.

Также будут проведены тренинги, направленные на личностный и профессиональный рост государственного инспектора по труду, навыки управления эмоциональным состоянием и многое другое.

По итогам мероприятия будут выработаны единые подходы по внедрению современных механизмов обеспечения безопасных условий труда и защите трудовых прав в регионе Центральной Азии. ///nCa, 24 июля 2022 г.