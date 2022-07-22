В Афганистане состоялась трехсторонняя встреча с участием “Туркменэнерго” по энергетическому проекту TAП

Национальная компания Афганистана по производству и распределению электроэнергии DA Breshna Sherkat провела трехдневные всесторонние консультации с делегациями Туркменистана и компанией Çalyk Holding по многочисленным вопросам и статусу проекта TAП 500 кВ.

Согласно пресс-релизу DABS, туркменская сторона в течение нескольких дней предоставит DABS предложение по технической и финансовой оценке, и после оценки и консультаций с руководством DABS сообщит о своем окончательном решении.

В течение трехдневной встречи DABS провела обширное обсуждение с туркменской стороны и представителями Calyk Holding проектов ЛЭП 500 кВ Андхой -Шеберган – Пули-Хумри, ТАП и подстанции Нур-уль-Джехад.

Кроме того, DABS проинформировала о ходе передачи оборудования для подстанции Нур-уль-Джехад.

Вышеупомянутый проект стартует в течение недели, и по его завершении Афганистан импортирует 100 МВт электроэнергии.

По итогам встречи был подписан совместный протокол между DABS, корпорацией “Туркменэнерго” и холдингом Çalik Holding. Стороны договорились организовать встречу с участием четырех сторон и заверили в продолжении сотрудничества по важным экономическим проектам.

Афганистан импортирует более 80% электроэнергии из Центральной Азии и Ирана. Страна испытывает критический дефицит электроэнергии. ///nCa, 22 июля 2022 года