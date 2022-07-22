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Президент Туркменистана встретился с кыргызским коллегой

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На полях центральноазиатского саммита Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Жапаров, приветствуя своего туркменского коллегу подчеркнул, что страны в текущем году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и с удовлетворением отметил, что за этот период сформировался высокий уровень стратегического партнерства между государствами.

Он добавил, что сегодня Кыргызстан и Туркменистан являются близкими друзьями, стратегическими партнерами и братскими странами.

Как отметил Президент Жапаров, кыргызская сторона придает большое значение расширению и качественному развитию торгово-экономических связей, рассматривая Туркменистан как весьма значимого экономического партнера.

В свою очередь, Президент Туркменистана выразил готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Кыргызстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. /// nCa, 22 июля 2022 г.

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