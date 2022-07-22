На фоне проблем в Центральной Азии появляется надежда

Заместитель Генерального секретаря ООН г-жа Амина Дж. Мохаммед

Это ваша дорога, и только ваша, другие могут идти по ней вместе с вами, но никто не может пройти ее за вас.

Руми

Недавно я вернулась из официального визита в пять стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, – где я своими глазами увидела конкретные действия после 30 лет независимости по решению многочисленных проблем, стоящих перед регионом, полным глубоких сложностей и большого потенциала.

Краеугольным камнем моего визита стала международная конференция в Душанбе, Таджикистан, посвященная воде для устойчивого развития.

Вода является катализатором мира и сотрудничества в регионе Центральной Азии и за пределами границ с Афганистаном. Страны Центральной Азии используют воду для зеленой энергетики, ведения сельского хозяйства с учетом климатических условий и улучшения доступа к питьевой воде.

Я была свидетелем их решимости продвигать повестку дня в области изменения климата с твердой приверженностью многосторонним решениям по улучшению управления водными ресурсами.

Аральское море когда-то было четвертым по величине озером в мире. Неуместные сельскохозяйственные ирригационные проекты десятилетия назад в сочетании с повышением температуры привели к тому, что к концу 1990-х годов площадь моря сократилась всего до 10% от его первоначальной поверхности.

Климатическая катастрофа Аральского моря выходит далеко за рамки национальных или региональных границ. Это глобальная трагедия.

Генеральная Ассамблея ООН объявила регион Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, обозначив стремление региона инвестировать в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним в качестве потенциальных решений для всего мира.

Региональные действия в области изменения климата имеют решающее значение. Глобальное потепление ускоряет таяние ледников Центральной Азии, которые играют жизненно важную роль в водном и экосистемном балансе региона.

За последние пятьдесят лет ледники в Центральной Азии растаяли на 25 процентов, и ожидается, что такое же количество ледников исчезнет в ближайшие два десятилетия.

Это еще одна причина для глобальных действий по срочному сокращению выбросов и достижению целей Парижского соглашения по климату по ограничению повышения температуры до 1,5°C.

Кыргызская Республика объявила 2022 год Годом защиты горных экосистем и устойчивости к изменению климата. Я услышала от лидеров всех пяти стран четкое обязательство внести свой вклад.

Нехватка финансирования является серьезным препятствием для “экологизации” экономики региона и сохранения и восстановления природных богатств, но амбиции заметны.

Более экологичная экономика в сочетании с цифровизацией не только модернизирует экономику, но и создаст новые рабочие места в секторах, соответствующих глобальным потребностям.

Также важно переосмыслить траекторию экономического развития региона, чтобы максимально использовать демографические изменения в регионе. В Центральной Азии проживает 76,5 миллиона человек, и это молодое население – средний возраст составляет 27,6 года.

Я посетила Центральноазиатский университет, который предоставляет молодежи региона возможности не только учиться и расти интеллектуально, но и устанавливать дружеские отношения и связи, которые помогут продвинуть региональный рост и мир в будущем.

Молодежь, с которой я встречалась по всей Центральной Азии, поделилась со мной своей решимостью формировать свою экономику продуктивным образом и занять место за столом переговоров, чтобы их голоса были услышаны. При этом эмиграция больше не должна быть выбором по умолчанию для многих.

Я слышала подобное послание от женщин всех возрастов. Они выступили с четким призывом к более быстрому и значительному прогрессу в направлении создания более равноправных и инклюзивных обществ, обеспечивающих экономические возможности женщин, права женщин и лидерство.

Глобальная тихая пандемия гендерного насилия также представляет собой проблему, которую Центральная Азия должна преодолеть, включая дискриминационную практику, устаревшие социальные нормы, патриархальные отношения и стереотипы в стремлении достичь полного гендерного равенства. Это необходимо для осознания вклада женщин Центральной Азии в социальные и экономические преобразования региона.

В частности, цифровизация открывает важный путь для подключения, преобразования образования, улучшения управления и расширения экономических возможностей и интеграции. При более активных усилиях по обеспечению открытости и реформам у экономик Центральной Азии есть неограниченный потенциал.

Как и в случае с обществами во всем мире, важным компонентом социальных и экономических преобразований является укрепление прав человека. Хотя я и рассматривают ситуацию с позитивной стороны, Организация Объединенных Наций стремится работать вместе и поддерживать страны Центральной Азии, чтобы заполнить оставшиеся пробелы. Права человека должны быть в центре и в результатах всех инвестиций в интересах населения региона.

Сопровождая народы региона в этом путешествии, Организация Объединенных Наций будет продолжать представлять и усиливать голоса маргинализированных и уязвимых слоев населения и предлагать решения для достижения равенства, справедливости и интеграции, краеугольных камней устойчивого развития и поддержания мира в регионе. В регионе, где границы являются новыми, срочно необходим консенсус для преодоления напряженности вокруг спорных линий, что проложит путь к устойчивому миру и региональному экономическому и социальному росту.

Принятие мер по предотвращению распространения насильственного экстремизма и смягчению последствий войны в Украине для людей и экономики потребует пристального внимания и соблюдения верховенства закона, включая международное право в области прав человека.

Несмотря на многочисленные трудности, я покинула Центральную Азию, полная надежд. Происходят перемены. Проблемы решаются.

Регион возглавляет энергичное молодое большинство населения, которое стремится защищать и развивать красоту природной среды региона и способствовать социальным и экономическим изменениям.

Все это может помочь обеспечить инклюзивное и устойчивое будущее для всех народов Центральной Азии. ///ООН Туркменистан