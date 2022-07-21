В Туркменистане открылся Центр ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования – единственный в своем профиле в Центральной Азии

В среду, 20 июля, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии Центра ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования. Это уникальный и единственный в своем профиле объект во всей Центральной Азии.

Обращаясь к участникам церемонии и работникам отрасли, Президент Сердар Бердымухамедов отметил: «В нашей стране развитию энергетической отрасли и укреплению её материально-технической базы уделяется большое внимание. В последние годы во всех велаятах Отчизны построен ряд новых современных электростанций. В настоящее время в данном секторе также реализуется ряд крупных проектов. Продолжается строительство внутреннего энергокольца страны и линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан».

Центр предназначен для ремонта основного оборудования мощных энергетических объектов, построенных во всех регионах страны, что позволит сократить время и расходы на данные услуги, а также будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов соответствующего профиля, отметил глава государства.

Проект выполнила турецкая компания «Çalik Enerji». С вводом в эксплуатацию данного объекта создано более 120 рабочих мест.

Центр является единственным предприятием сервисного обслуживания данного профиля в Центральной Азии.

С вводом в строй ремонтного Центра отпадает необходимость отправлять детали турбин для ремонта за рубеж. Для модернизации турбин на предприятии установлены технологии компании «General Electric», которые позволят сэкономить средства за счёт повышения эффективности расхода топлива. Это инновационное решение также даёт возможность продлевать срок службы оборудования.

Технические особенности Центра

Центр ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования расположился на площади 3 гектара в Бюзмеинском этрапе города Ашхабада.

В Центре установлено 55 единиц специализированного оборудования.

В комплекс входят профильные цеха, лаборатория, административный корпус, конференц-зал, архив, склад, технические, подсобные и другие необходимые помещения.

Специалисты Центра прошли зарубежную профподготовку, а также онлайн обучение в сотрудничестве с «General Electric».

В ремонтном цехе было продемонстрировано изображение в формате 5D на примере одной из модификаций газовых турбин «General Electric». Процесс ремонта турбина включает следующие операции – предварительная очистка и диагностика устройств, устранение механических дефектов, сварка, нанесение термостойкого и холодоустойчивого покрытия, закалка деталей в вакуумной печи и др. По завершении ремонта оборудования производится его тестирование.

Центр оснащён передовым профильным оборудованием, в том числе предназначенным для тестирования, проверки и очистки различными способами деталей газовых турбин. Имеется также сварочная кабина с вытяжкой и фильтрами, посредством которых удаляются образующиеся при сварке газообразные и дымовые выделения. В кабине для механической обработки деталей установлена система аспирации металлических стружек.

Координатно-измерительный станок и трёхпозиционный станок механической обработки функционируют на базе цифровых технологий.

С помощью бороскопа проводятся осмотр и диагностика деталей газовых турбин изнутри без их разборки через 4-миллиметровую видеокамеру.

Стенд для испытаний на растяжение, управляемый посредством программного обеспечения, используется для определения физических характеристик металлов.

Имеются также системы для выявления невидимых дефектов ремонтируемого оборудования с использованием способа распыления специального индикаторного вещества – флуоресцентного или красного пенетранта.

Для соответствующих видов работ предназначен промышленный робот от «FANUC Robotics Europe S.A.» – одной из ведущих мировых компаний в области автоматизации производства.

В Центре установлена вакуумная печь, предназначенная для закалки ремонтируемых деталей газовых турбин путём их термической обработки до и после сварки, а также для восстановления кристаллической решётки металла. Ещё одна специализированная печь предназначена для термической обработки рабочих лопастей газовых турбин. Имеются также другие профильные аппараты, устройства и инструментарий.

Президент страны вручил министру энергетики Туркменистана ключи от новых служебных автомобилей, предназначенных для нового производственного объекта.

Новый сервисный Центр удостоился сертификатов от зарубежных компаний

Во время церемонии открытия, новому Центру были вручены ряд Сертификатов:

Сертификат о разрешении на использование технологий компании «General Electric» (США) в Центре ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования.

Сертификат британской компании «The London Energy Club» как единственному в Центральной Азии сервисному центру этого профиля, а также как передовому проекту и инженерному комплексу.

Сертификат за внедрение устойчивых и передовых технологий от Института экономики энергии и технологии энергетических систем имени Фраунгофера (Германия)

Сертификат, подтверждающий, что объект построен на высоком качественном уровне от филиала компании «TUV» (Германия) в Австрии

Сертификат о экологичности объекта – от Университета «Duisburg-Essen» (Германия)

///nCa, 21 июля 2022 г, (источник фото – TDH, скриншоты кадров туркменского телевидения)