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Президент Туркменистана принял руководителя группы компаний «Çalik Holding»

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В среду (20 июля), Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя совета директоров группы компаний «Çalik Holding» Ахмета Чалыка, прибывшего в Туркменистан для участия в церемонии открытия Центра ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования.

В рамках встречи были обсуждены состояние и перспективы развития продуктивного взаимодействия в различных областях. Руководитель «Çalik Holding» доложил Президенту о продвижении важных совместных проектов, осуществляемых в партнёрстве с компанией «General Electric».

Глава государства подчеркнул, что непременным условием туркменской стороны было и остаётся высокое качество строительных работ и непреложное требование сдачи возводимых объектов в предусмотренные контрактами сроки.///nCa, 21 июля 2022 г

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