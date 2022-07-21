Премьер-министр Грузии посетил Туркменистан

Президент Туркменистана встретился с Премьер-министром Грузии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился в среду (20 июля) с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Стороны обсудили углубление отношений между двумя странами в области совместных проектов, транспорта и энергетики.

Диалог был сосредоточен на транспортных проектах и их дальнейшем продвижении.

Было отмечено, что реализация стратегических проектов повышает эффективность и безопасность грузоперевозок между Азией и Европой через Каспийское и Черное моря, способствует развитию торгово-экономических отношений, развитию региональных связей.

Грузия инвестирует огромные финансовые ресурсы в строительство новых автомобильных и железных дорог, а также в наращивание мощностей морских портов. Исходя из этого, использование коридора, проходящего через Грузию в направлении Черного моря, будет выгодно для Туркменистана, сказал Гарибашвили.

Стороны также сосредоточили внимание на стратегическом партнерстве в энергетическом секторе. ///nCa, 21 июля 2022 г.

Министры иностранных дел Грузии и Туркменистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

В рамках визита Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Туркменистан 19 июля 2022 года в Ашхабаде Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Стороны подробно обсудили темы двусторонних и многосторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, транспортной, энергетической, логистической, туристической сферах, а также развитие сотрудничества в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках региональных транспортно-транзитных коридоров. В частности, было отмечено, что новые возможности в этой области создают перспективы для значительного укрепления будущего взаимодействия.

Стороны подчеркнули, что подписание программы сотрудничества между Министерствами иностранных дел Грузии и Туркменистана на 2023-2024 годы будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества во внешней политике, расширению двусторонних экономических связей, совершенствованию и развитию международно-правовой базы.

На встрече министры поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Туркменистаном, которое отмечалось 16 июля 2022 года, и подчеркнули высокий уровень двустороннего диалога, динамично развивающегося во всех направлениях в течение этого периода.///МИД Грузии, 20 июля

Грузия и Туркменистан подписали соглашение о сотрудничестве в области транспорта

Грузия и Туркменистан подписали соглашение о запуске прямого авиасообщения между странами и увеличении грузооборота между ними, сообщило в среду Министерство экономики Грузии.

Министр Леван Давиташвили, который в настоящее время находится с визитом в Туркменистане вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

«Мы обсудили возможности углубления торговых отношений, устранения барьеров и предоставления возможности большему количеству грузинской продукции экспортироваться в Туркменистан», – прокомментировал Давиташвили.

Министр сказал, что как страна со “значимой химической промышленностью” Туркменистан заинтересован в транспортном коридоре Грузии и логистической инфраструктуре для экспорта своей продукции.

«Это возможность увеличить дополнительный грузооборот. Речь идет о нескольких миллионах тонн дополнительного грузопотока по грузинскому коридору. Важное соглашение было достигнуто, и я надеюсь, что в ближайшем будущем появятся дополнительные поставки из Туркменистана в Грузию», – сказал Давиташвили.

Министр сообщил, что он также обсудил сотрудничество в области энергетики с туркменскими официальными лицами.

“Сегодня Туркменистан отправляет в Грузию нефть и продукты нефтехимии, и здесь речь идет об импорте в Грузию дешевых энергоресурсов», – отметил Давиташвили. ///Agenda.ge , 20 июля