В Ашхабаде завершила работу конференция «Международные транзитно-транспортные коридоры: взаимосвязанность и развитие»

Второй день международного форума в Ашхабаде, посвященный международном транзитно-транспортным коридорам, завершился церемонией награждения частных компаний и подписанием нескольких документов.

В частности, за вклад в развитие транзитно-транспортного потенциала Туркменистана награждены:

В числе награжденных также транспортные компании Туркменистана – Hazar Logistics, TULM, Döwrebap ulag merkezi, EGE, At abraý, Saglyk bagy, Guşgy, Türkmen hyzmat täjirçilik, Ýerlikli hyzmat, ассоциация «Туркмен Логистика» (TLA), Туркменская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (THADA).

За высокую организацию международных мероприятий, направленных на реализацию транспортно-транзитного потенциала страны, награждена компания Turkmen Forum.

По итогам конференции подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании по проектам развития, модернизации и электрификации железнодорожной инфраструктуры между Агентством «Туркменские железные дороги» и Китайской Гражданской инженерно-строительной корпорацией.

Меморандум о взаимопонимании между АООТ «Железные дороги» и Китайской Гражданской инженерно-строительной корпорацией

Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере технического обслуживания, ремонта, а также грузовых перевозок между Авиакомпанией «Туркменистан» и Lufthansa Consulting GmbH (Германия).

Соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта между АОЗТ «Морской торговый флот» и ООО «Порт Курык» (Казахстан)

Меморандум о взаимопонимании между Международным морским портом города Туркменбаши и акционерным обществом «Узтемирелконтейнер» (Узбекистан)

Меморандум о сотрудничестве между судостроительным заводом «Балкан» и China Machinery Engineering Corporation