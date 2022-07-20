Агентство США по международному развитию способствует повышению квалификации сурдопереводчиков в Туркменистане

Агентство США по международному развитию (USAID) работает над тем, чтобы сделать общество более доступным и комфортным для людей с нарушениями слуха, проживающих в Туркменистане.

Сегодня Программа по содействию совершенствования государственного управления в Туркменистане в партнёрстве с Общественной организацией «Общество слепых и глухих Туркменистана» (ОСГТ) и при поддержке Посольства Малайзии в Туркменистане завершила первый этап месячной образовательной программы, предназначенной для развития навыков переводчиков жестового языка со всего Туркменистана. Тренинги, проводимые национальными и международными экспертами, поддержат цели правительства Туркменистана по доступности и инклюзивности для людей с нарушениями слуха. Всего курс, рассчитанный на 271 учебный час, обучил 12 сурдопереводчиков.

Организации всех секторов экономики Туркменистана делают свою работу более эффективной при задействовании сурдопереводчиков для общения с гражданами с нарушениями слуха. В своём вступительном слове представитель USAID в Туркменистане гжа Нино Надирадзе отметила: «Профессиональные сурдопереводчики обеспечивают столь необходимую инклюзивность для людей с нарушениями слуха, делая общество более доступным, а жизнь более комфортной для них. Мне доставляет большое удовольствие открывать новые образовательные ресурсы для сурдопереводчиков, чтобы вывести эту услугу в Туркменистане на мировой уровень».

Вторя представителю USAID в стране, Временный поверенный в делах Посольства Малайзии в Туркменистане г-н Хайрул Хезри Арифин выразил надежду, что эта программа откроет ещё большие возможности для общества. Он также выразил благодарность USAID и Обществу слепых и глухих Туркменистана за возможность поддержать эту программу.

Дополнительный второй этап тренинга будет проходить до 30 июля с целью подготовки высококвалифицированных сурдопереводчиков – кадров для укомплектования «Диспетчерской службы сурдоперевода», новой инициативы в Туркменистане. При первоначальной поддержке USAID служба будет создана и управляться ОСГТ для предоставления услуги перевода по видеозвонку для людей с нарушениями слуха. Это ещё один пример успешного сотрудничества USAID с правительством Туркменистана, местными общественными организациями и другими дипломатическими представительствами в построении инклюзивного общества с разнообразными услугами, доступными для удовлетворения потребностей уязвимых социальных групп населения.

Программа по содействию совершенствования государственного управления в Туркменистане, финансируемая USAID и реализуемая QED Group LLC. в партнёрстве с Правительством Туркменистана, направлена на содействие совершенствованию эффективности, подотчётности, и прозрачности государственных институтов в стране. ///USAID, 19 июля