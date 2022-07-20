Президент Кыргызстана принял министров иностранных дел государств Центральной Азии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 20 июля, в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области принял министров иностранных дел государств Центральной Азии.

Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мухтар Тлеуберди, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Владимир Норов, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередов.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам расширения двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.

Кыргызский лидер подчеркнул, что углубление взаимовыгодного сотрудничества c ближайшими соседями – Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что помимо двусторонней, между странами есть насыщенная региональная повестка, причем интенсификация и расширение регионального взаимодействия является ключевым фактором развития как региона в целом, так и каждого отдельного государства Центральной Азии.

Касательно вопросов региональной интеграции Президент добавил, что кыргызская сторона считает важным увеличение объема взаимного товарооборота, привлечение прямых иностранных инвестиций, кооперацию, взаимодополнение, а не конкуренцию.

Президент Кыргызстана с удовлетворением отметил наличие понимания о том, что торгово-экономическое, энергетическое, транспортное и иные виды взаимодействия, направленные на развитие национальных экономик стран, являются прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира и процветания всей Центральной Азии.

Как подчеркнул Жапаров, Саммит лидеров стран Центральной Азии является свидетельством единства и взаимопонимания, готовности к открытому и взаимовыгодному диалогу.

Он обратил внимание министров на то, что от качества их работы, усилий, диалога и взаимопонимания на уровне внешнеполитических ведомств напрямую зависит успешность региональных инициатив и позиционирование центральноазиатского региона как единого целого.

Президент Садыр Жапаров выразил глубокую убежденность, что выбранный странами курс на региональный диалог послужит ключевым фактором процветания региона и достижения народами благополучия.

В свою очередь, министры иностранных дел отметили, что в текущей международной обстановке интеграционные процессы в Центральноазиатском регионе востребованы и актуальны.

Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии акцентировали внимание на том, что к предстоящей 21 июля 2022 года встрече лидеров стран Центральной Азии подготовлен солидный пакет документов.

Участники встречи выразили уверенность в том, что завтрашний саммит на Иссык-Куле придаст новый импульс отношениям между государствами Центральной Азии.///nCa, 20 июля 2022 г.