Евросоюз запустил в Центральной Азии новый проект, ориентированный на молодежь

В июне 2022 года, Евросоюз запустил в Центральной Азии проект DARYA — это первый региональный проект, финансируемый ЕС, который полностью сосредоточен на мерах, поддерживающих инклюзивные и соответствующие рынку труда возможности развития навыков для молодежи в Центральной Азии.

DARYA будет действовать в течение следующих пяти лет в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Еще до пандемии COVID-19 молодежь в Центральной Азии столкнулась с рядом вызовов, связанных с доступом к качественному обучению и развитию навыков. Как следствие, часть молодежи вынуждена работать в низкооплачиваемых секторах или быть неактивной, а для некоторых миграция представляет собой единственную возможность найти работу. Молодые женщины и мужчины относятся к числу тех, кто больше всего пострадал от кризиса COVID-19 как в качестве участников образования и обучения, так и в качестве новичков на рынке труда и мигрантов.

Проект DARYA:

❖ сосредоточиться на мерах, которые поддерживают инклюзивные и соответствующие

потребностям рынка труда развитие навыков для молодежи в Центральной Азии

❖ будет работать на национальном и региональном уровне

DARYA будет способствовать восстановлению после COVID в Центральной Азии, содействуя расширению возможностей трудоустраиваемости молодых женщин и мужчин в регионе за счет инклюзивного и ориентированного на рынок труда развития навыков.

Проект намерен способствовать повышению качества и инклюзивности систем образования, обучения и занятости в Центральной Азии, а также будет поощрять инклюзивный диалог с участием ключевых заинтересованных сторон и механизмы сотрудничества на национальном и региональном уровнях.

DARYA — это проект, финансируемый ЕС стоимостью 10 млн.евро и реализуемый Европейским фондом образования (ЕФО), специализированным агентством Европейского Союза, находящимся в Турине, Италия.

ЕФО будет тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами в Центральной Азии. В их числе – Национальные органы, отвечающие за профессиональное образование и обучение (ПОО), развитие навыков, занятость и политику рынка труда; агентства, отвечающие за квалификации и обеспечение качества; социальные партнеры; организации гражданского общества, занимающиеся развитием навыков; национальные статистические органы и экспертные организации.

DARYA также будет работать в партнерстве с государствами-членами ЕС и донорским сообществом.

Подробности здесь: https://www.eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/dialogue-and-action-resourceful-youth-central-asia-darya_en?page_lang=ru&s=222

///nCa, 20 июля 2022 г.