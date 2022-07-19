Президент Туркменистана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

В городе Чолпон-Ата, Кыргызстан, 20-21 июля состоится Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

Во встрече примут участие президенты Кыргызстана – Садыр Жапаров, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев.

«Лидеры стран обменяются мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста государств региона, а также вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств Центральной Азии», – отметил Азымбакиев.

В рамках саммита планируется подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.///nCa, 19 июля 2022 г.