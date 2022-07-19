Ашхабадская конференция по транспортно-транзитным коридорам обозначила роль Туркменистана в евразийской взаимосвязанности

Эльвира Кадырова

В современном мире, живущем в условиях вызовов пандемии и политических потрясений, география транспортно-транзитных коридоров стремительно меняется, возникают новые потребности. Острее ощущается необходимость взаимосвязанности и интеграции как транспортной инфраструктуры, так и логистического, правового, цифрового обеспечения в целях плавного функционирования транспортных артерий. Именно этим темам и посвящена стартовавшая в понедельник, 18 июля, в Ашхабаде Международная конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие».

Сегодня, когда мировая экономика оживает, а быть может просто эффективнее адаптируется к пандемийным ограничениям и последствиям, происходит активная переориентация товаропотоков на развивающиеся коридоры – в страны Каспийского бассейна и в регион Центральной Азии.

По оценкам МСАТ, у Туркменистана и стран Центральной Азии появляются большие перспективы для развития транзитно-транспортного потенциала.

Пандемия и внешние политические шоки – вызовы и достижения

Пандемия коронавируса нарушила привычные логистические цепочки и маршруты сбыта продукции.

Как заметил Альпдоган Кахраман, заместитель исполнительного комитета турецкой Ассоциации международных перевозчиков UND, логистическая важность Туркменистана после закрытия границ во время пандемии проявилась мгновенно.

Один из слайдов, сопровождавших его выступление, продемонстрировал то, что произошло после того, как Туркменистан закрыл границы.

Северная граница сразу же столкнулась с пробками, простои на российско-турецкой и российско-грузинской границах превысили 30 дней. Транзит турецких перевозчиков в Узбекистан сократился на 40%. «Я думаю, это показатель транзитной значимости Туркменистана», – подчеркнул Кахраман.

Однако, дело не только в пандемии. По словам представителя UND, события в Украине вынуждают Китай и ЕС искать дополнительные коридоры между КНР и Европой, в качестве альтернативы северному маршруту. И во время поиска таких коридоров, открытие границ Туркменистаном для транзита «спасло жизни» транспортного сектора, констатировал Кахраман.

«Любой коридор должен оставаться живым и развиваться. Туркменистан, одна из стран, которая понимает эти принципы», – продолжил он.

По его мнению, необходимо расширять пропускную способность альтернативных транспортных коридоров. В частности, можно упростить визовые процедуры для водителей через оцифровку.

Другие возможности заключаются в укреплении транскаспийских магистралей между Туркменистаном и Азербайджаном, в том числе Срединного коридора Запад-Восток. Актуализируются использование онлайн-приложений для Ro-Pax перевозок, снижение стоимости перевозок до 800-1000 долл.США за поездку в оба конца с целью повышения привлекательности коридора, отмена двухсторонних транзитных сборов. А для проработки все этих практических вопросов может быть создана рабочая группа из числа стран-бенефициаров Срединного коридора – Турции, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана.

Заместитель председателя исполнительного комитета UND выразил надежду на скорейшее полноценное открытие пограничных пунктов пропуска на территории Туркменистана, в том числе в международном порту Туркменбаши.

Между тем, несмотря на пандемийные сложности, морской и авиационный транспортные сектора Туркменистана добились увеличения некоторых показателей.

По словам начальника Международного порта Туркменбаши Сейитгулы Байсеидова, общий объем перевалки грузов через терминалы каспийской гавани за 2021 год превысил 11,3 млн.тонн, в том числе это экспорт – свыше 6,5 млн. тонн, импорт – 1,2 млн. тонн, транзитные грузы – 353 000 тонн.

В настоящее время Туркменистаном обеспечивается более 53 воздушные трассы для пролета над территорией страны, а за последние два года было открыто дополнительных 16 новых трасс, которые позволяют авиакомпаниям снизить себестоимость рейсов, сообщил председатель Агентства «Туркменский Авиалинии» Довран Сабуров.

Он подчеркнул, что несмотря на кризис в гражданской авиации во всем мире в связи с пандемией, власти Туркменистана оказали поддержку национальному авиаперевозчику в виде субсидий и льготных кредитов. Более того авиакомпания «Туркменистан» и на период пандемии продолжала выполнять грузовые полеты в Китай, Таиланд, Турцию, ОАЭ, Российскую Федерацию, Казахстан, Кыргызстан и страны Европы. Объемы грузоперевозок возросли в разы, поэтапно возобновляются регулярные пассажирские международные авиарейсы.

Туркменистан в области гражданской авиации имеет все возможности предоставления транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества, всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях создания устойчивых мультимодальных транзитных коридоров и укрепления связи между всеми видами транспорта для достижения ЦУР, заявил Сабуров.

Международный коридор Север-Юг

В преддверии Ашхабадской конференции, как мероприятия, имеющего теоретико-дискуссионный характер, произошло событие, напрямую связанное с практической жизнедеятельностью одного из важнейших евразийских коридоров.

Речь идет о Международном транспортно-транзитном коридоре «Север-Юг», восточная ветка которого соединяет Россию и Индию через Казахстан, Туркменистан и Иран. По этой трассе протяженностью более 8000 километров недавно из подмосковной станции Чехов в индийский контейнерный порт Нава-Шева отправился состав из сорока 40-футовых контейнеров.

Грузовой состав к настоящему времени успешно пересек территории всех стран маршрута и теперь контейнеры ожидают дальнейшей морской транспортировки из иранского порта Бандар-Аббас в Индию.

Тема пилотного запуска восточного маршрута коридора Север-Юг была освещена в выступлении заместителя генерального директора по коммерческой деятельности российской компании «РЖД Логистика» Сергея Левина.

Ранее перевозки осуществлялись по западной ветке – через Азербайджан и Иран, но в связи с закрытием крупными морскими линиями сервисов по доставке грузов как в Россию, так и из России, и резким ростом востребованности данного коридора, в связи с инфраструктурными ограничениями на погранпереходе между Азербайджаном и Ираном, мы обратили свое внимание на восточную ветвь, рассказал Левин

По его словам, ориентировочное время перевозки по восточной ветке, которая сейчас тестируется, составит 35-37 суток. Но при запуске регулярных сервисов, возможно сокращение времени в пути до 25-30 дней.

Преимуществ восточного маршрута МТК «Север-ЮГ» Россия-Казахстан-Туркменистан-Иран-Индия несколько и они существенны для грузоотправителей:

Контейнер едет за одной пломбы (без перетарок) из страны отправления, что сводит к нулю возможность кражи/повреждения грузов

Перевозка в одном контейнере убирает необходимость перевыпуска сертификатов на карантинные грузы после смены тары, что уменьшает расходы клиентов

К перевозке принимаются все грузы без санкционных ограничений, кроме опасных и температурных

Расширение географии отправок позволит сократить транзитный срок перевозки

Прямые судозаходы из основных портов Индии Mundra и Nava Sheva

Возможность предоставления услуг на базисах поставки FOB/FCA/EXW

Широкая география стоков порожнего оборудования – Nava Sheva, Mundra, Chennai, Kolkotta, Dheli, Colombo, Jebel Ali Порт

Порт Ирана Bender Abbas не фигурирует в коносаменте, что снимает риски при оформлении экспортных документов

Левин от лица представляемой компании поблагодарил партнеров из стран, через которые пролегает данный маршрут, за слаженное партнерство и заявил, что «РЖД Логистика планирует активно развивать это направление.

Спикеры от ЭСКАТО ООН и «Железных Дорог Ирана» также рассказали о том, как поэтапно развивалась железнодорожная магистраль Казахстан-Туркменистан-Иран, к слову, без которого невозможно было бы функционирование вышеупомянутой восточной ветки МТК Север-Юг.

Техническую помощь в запуске этого железнодорожного коридора оказала ЭСКАТО ООН в сотрудничестве с секретариатом ОЭС, напомнил Федор Кормилицын – сотрудник по экономическим вопросам Секции транспортного сообщения и логистики ЭСКАТО.

Так, в ноябре 2021 года в Ашхабаде был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании о работе данного транспортного коридора. Меморандум содержит договоренности по ускорению формальностей при пересечении границы, в том числе за счет использования электронного обмена информацией; привлечению грузов по коридору путем изучения связей с другими коридорами и другими видами транспорта; продвижению коридора с помощью соответствующей маркетинговой стратегии.

«ЭСКАТО и ОЭС – эти две организации будут продолжать оказывать техническое содействие по запросу рабочей группы в рамках коридора», – заверил Кормилицын.

«Один из самых обсуждаемых сегодня коридоров – это коридор Север-Юг. Иран предпринял усилия для развития всех трех маршрутов этого коридора. В настоящий Иранские Железные дороги готовы к активизации всех планов по перевозкам через маршруты коридора Север-Юг – через пограничные пункты Сарахс-Инче-Борун, через станцию Астара с Азербайджаном», – отметил Мортоза Джафари, вице-президент Железных дорог Исламской Республики Иран.

По его мнению, перевозки по восточному маршруту транспортного коридора имеют большой потенциал.

АБР оказывает содействие Туркменистану в деле модернизации транспортных сетей

В соответствии со Страновой Стратегией партнерства с Туркменистаном поддержка АБР включает стимулирование торговли энергоносителями, подключение к рынкам и развитие частного сектора для инвестиций в транспортную инфраструктуру, а также работу по диверсификации экономики и реформам, рассказал Артур Андрисиак, страновой директор АБР в Туркменистане.

В области транспорта программы АБР в Туркменистане сосредоточены на модернизации железнодорожной сети и поддержке развития потенциала.

«Проект строительства железной дороги Север-Юг, одобренный в 2011 году, стал первым кредитом АБР для Туркменистан, который привел к модернизации систем сигнализации и телекоммуникаций на путях протяженностью 288 км, улучшил прямую доступность Туркменистана к Казахстану и модернизировал все возможности подключения к коридорам, связывающим Иран, Российскую Федерацию и Южную Азию», – подчеркнул глава представительства АБР.

Благодаря проекту объем международных перевозок увеличился более чем в два раза и составил около 7,1 миллиона тонн.

Как сообщил Андрисиак, в настоящее время АБР оказывает поддержку Туркменистану в подготовке технико-экономического обоснования проекта железнодорожной линии Туркменабат-Мары-Ашхабад-Туркменбаши.

Проект направлен на повышение эффективности перемещения пассажирских и грузовых перевозок вдоль линии протяженностью 1147 км. Железнодорожная линия соединит все международные коридоры, проходящие транзитом через Туркменистан.

Сотрудничество по проекту продолжается и особое внимание уделено начальным этапам модернизации 170-километрового участка от Ашхабада до Душака, пояснил Андрисиак.

«АБР также стремится внедрять передовой международный опыт, в том числе в структуре контрактов и финансирования проектов, направленных на расширение участия частного сектора, экологическую устойчивость и электрификацию, цифровизацию и модернизацию, развитие навыков», – добавил он.

Страновой директор АБР выразил надежду на возможность совместно с властями Туркменистана продвинуть проект к этапу его реализации в следующем году.

Встречи на полях конференции

На полях конференции состоялись следующие мероприятия:

3-е заседания Рабочего комитета «Соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Исламской Республики Иран, Государства Катар, Султаната Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан» (Ашхабадское соглашение)

1-я рабочая встреча Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) по транспортным коридорам Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран и Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция.

В ходе заседания рабочего комитета стран-участниц Ашхабадского Соглашения (вступило в силу 23 апреля 2016 года) прозвучала информация о том, что в августе-сентябре 2022 года планируется организовать тестовые автомобильные, железнодорожные, контейнерные перевозки грузов по маршрутам Индия-Иран-Туркменистан-Узбекистан-Казахстан и Оман-Иран-Туркменистан-Узбекистан-Казахстан и в обратном направлении для выявления возможных препятствий и определения сроков доставки, сообщает Orient.

Первое заседание рабочей группы по созданию международных транспортных коридоров Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран и Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция состоялось по инициативе Туркменистана.

В ходе встречи речь шла о целесообразности создания единого реестра опасных грузов, пунктов КПП, карт автомобильных и железнодорожных путей.

С целью увеличения грузопотока, стороны предоставят в Секретариат ЭКО информацию о своих национальных транспортно-логистических объединениях и ассоциациях для рассмотрения возможности заключения общего соглашения о сотрудничестве в месячный срок.

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Международная конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие» совместно организована Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и ХО «Туркмен Форум».

Форум привлек внимание профильных министерств и отраслевых ведомств, зарубежных экспертов, инвесторов, международные транспортные и экспедиторские компании – «Vitol», «Meno Logistics», «Boeing», «Dragon Oil», «Fly Dubai», «Airbus», «Cargo Lux», логистические организации – Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Международная палата судоходства (ICS), Международный союз автомобильного транспорта (IRU), Программа USAID в Центральной Азии.

В ходе первого дня конференции были освещены такие темы, как состояние мирового рынка транспортных услуг, география транспортных коридоров, повышение эффективности и конкурентоспособности всех видов транспорта, потенциал морской и авиационной отрасли Туркменистана, цифровизация транспортных коридоров и логистических цепей, экологические аспекты устойчивого транспорта.

Сегодня, 19 июля, форум продолжит свою работу.

///nCa, 19 июля 2022 г. (nCa – медиа-партнер конференции «Международные транспорт­но-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие»)