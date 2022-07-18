В Ашхабаде почтили память героев попытки госпереворота 15 июля в Турции

15 июля в Культурном центре посольства Турции в Ашхабаде состоялась церемония поминовения погибших во время попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Также в этот день отмечается День демократии и национального единства Турции.

В мероприятии приняли участие заместитель посла Турецкой Республики в Ашхабаде Гюльшах Джумурджу, советники посольства и представители прессы.

Присутствующие почтили память мучеников минутой молчания.

Прозвучал гимн Турецкой Республики. Заместитель посла Турции в Туркменистане Гюльшах Джумурджу, произнесший вступительную речь, сказала, что в шестую годовщину предательской попытки государственного переворота 15 июля они собрались, чтобы вспомнить о сопротивлении турецкого народа, почтить память святых мучеников и выразить свою благодарность великому турецкому народу.

«День демократии и национального единства 15 июля вошел в нашу историю как великая победа нашего народа, который не признает суверенной власти над своей собственной волей, под руководством решимости нашего президента, против террористических групп, нацеленных на нашу государственный и демократический порядок», – отметила дипломат.

Борьба с этим величайшим предательством в недавней истории стала образцовым уроком демократии в мире благодаря упорству и героизму турецкой нации. Боль 251 мученика и тысячи раненых ветеранов, написавших этот героический эпос, все еще свежая, добавила она.

Джумурджу подчеркнула: «За последние 6 лет основной задачей нашего государства было привлечь к ответственности за это предательство и полностью очистить нашу страну от остатков сети террористической организации Фетхуллаха (FETO)».

«В то время как эта борьба продолжается во многих странах, Туркменистан закрыл все школы, принадлежащие организации, и с тех пор поддерживает нашу борьбу. Мы искренне верим, что в этой многолетней борьбе Туркменистан будет действовать в духе единства и солидарности со своими братьями в Турции» – сказала зампосла Турции.

В рамках мероприятия был прочитан Коран и совершена молитва за мучеников 15 июля.

Затем открылась выставка фотографий, сделанных в ночь на 15 июля 2016 года. Мероприятие завершилось угощением турецкими деликатесами. ///nCa, 17 июля 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане).