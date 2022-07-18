Узбекские эксперты говорят о роли транспортной взаимосвязанности Туркменистана и Узбекистана

Транспортно-логистическое сотрудничество Узбекистана и Туркменистана является важным аспектом не только двусторонних межгосударственных отношений, но и выступает существенным условием укрепления взаимосвязанности в евразийском масштабе. Газета UzDaily опубликовала статьи, излагающие точки зрения на данную тему экспертов ведущих аналитических центров Узбекистана.

В статье под названием «Транспортная взаимосвязанность Узбекистана и Туркменистана – «окно в Европу» своим мнением поделился Баязитов Арес, главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии.

«Более тесное взаимодействие Узбекистана и Туркменистана в транспортно-логистической сфере, может способствовать расширению возможностей мультимодальных транзитных грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту с задействованием потенциала порта Туркменбаши», – считает эксперт.

В 2021 году обеспечен рост международных грузоперевозок на 17%, которые составили почти 2 миллиона тонн. За период с января по май текущего года наблюдается дополнительные рост международных перевозок Узбекистана с Туркменистаном, показатели которых уже достигли 800 тысяч тонн, увеличившись на 14%.

По мнению Баязитова, применение единых цифровых технологий в транспортно-логистической системе могло бы способствовать решению таких вопросов, как простаивание грузов на границах, наличие разных стандартов, ограниченное время работы контрольно-пропускных пунктов, несовершенство процедур пересечения границ.

«Для облегчения условий ввоза/вывоза грузов на территории Узбекистана и Туркменистана, страны выразили заинтересованность в: 1) налаживании цифрового обмена данными, развитии сотрудничества между таможенными и другими органами двух стран; 2) развитии контейнерных перевозок из Китая в страны Европейского Союза и др. Эти меры позволят нарастить грузопоток между Узбекистаном и Туркменистаном», – говорит Лобар Умарова, Главный научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

Кроме того, для увеличения экспортно-импортных перевозок железнодорожным транспортом, развития логистических коридоров и транзитного потенциала двух стран был подписан Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества между АО «Ўзбекистон темир йўллари» и Агентством «Туркмендемырёллары» Туркменистана.

В частности, стороны выразили готовность: а) организовывать контейнерные грузоперевозки по мульти-модальному транспортному коридору «Страны АТР–КНР–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция–Европа» и обратно; б) развивать грузоперевозки по маршруту «Турция–Иран–Туркменистан-Узбекистан» и обратно.

Умарова напомнила о важных инициативах Туркменистана и Узбекистана, нацеленный на укрепление региональной и межрегиональной взаимосвязанности.

Речь идет, об инициированной Туркменистаном Резолюции Генассамблеи ООН по «Укреплению связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)», инициированной Узбекистаном специальной резолюции «Об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией».

Вместе с тем, Узбекистан выступает за создание под эгидой ООН Регионального центра по развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, который призван выступать в качестве регионального органа-регулятора нормативно-правовой базы, технических норм и стандартов, активно содействуя реализации мер и применению разнообразных инструментов и решений в организации международных перевозок стран-участниц.

Кроме того, инициативы и подходы Узбекистана и Туркменистана в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии по развитию взаимодействия в транспортно-логистической сфере сообразны и взаимодополняют друг друга.

Президент Узбекистана на Второй консультативной встрече (2019 г.) предложил учредить Региональный совет по транспортным коммуникациям стран Центральной Азии. А Ашхабад на третьей консультативной встрече высказался за создание правительственной пятисторонней рабочей группы по изучению возможностей формирования новых транспортно-коммуникационных маршрутов по направлениям «Центральная Азия–Каспийско-Черноморский регион» с выходом на Южную Европу, а также «Центральная Азия–Ближний Восток».

«Эти предложения нашли положительный отклик и поддержку среди государств Центральной Азии. В результате в настоящее время страны региона совместно прорабатывают данные инициативы для их дальнейшей реализации», – констатирует эксперт. ///nCa, 17 июля 2022 г.