Узбекистан и Туркменистан укрепляют сотрудничество в сфере туризма

14 июля на полях государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан было подписано межправительственной соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Документ предусматривает широкое освещение в СМИ совместных международных конференций, форумов, семинаров и выставок, направленных на продвижение туристического потенциала стран и совместных туристических маршрутов «Великий Шелковый путь», «Одно путешествие – весь регион».

По соглашению, стороны будут проводить рекламные кампании, организовывать ознакомительные поездки, кадровую подготовку и переподготовку для работников туристической отрасли, оказывать содействие обмену информацией, развивать существующие и разрабатывать новые совместные туры, развивать трансграничный туристский обмен.

Подписание и реализация настоящего Соглашения будет способствовать дальнейшему увеличению на взаимной основе туристического потока, популяризации туристский брендов Узбекистана и Туркменистана, активизации связей между туркомпаниями двух стран.

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана от 16 января 1996 года и соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Национальной компанией Республики Узбекистан «Узбектуризм» и Государственным комитетом Туркменистана по туризму и спорту от 25 февраля 2009 года утрачивают силу. ///nCa, 16 июля 2022 г.