Евросоюз и Центральная Азия проведут в ноябре первую региональную конференцию по взаимосвязанности

17-18 ноября 2022 года в Самарканде состоится первая конференции «ЕС – Центральная Азия» по устойчивой взаимосвязанности и Министерская встреча. Подготовку к форуму обсудила в Ташкенте делегация ЕС во главе с Люком Девинь, Заместителем управляющего директора по Восточному партнерству, России, Кавказу и Центральной Азии Европейской службы внешних действий.

Как сообщают узбекские информагентства, самаркандская конференция ЕС по устойчивой взаимосвязанности с Центральной Азией станет первой региональной конференцией по взаимосвязанности в рамках новой стратегии ЕС «Глобальные ворота», принятой 1 декабря 2021 года.

Форум обеспечит площадку для внутри- и межрегионального диалога по общим концепциям, которые помогут воплотить в жизнь цели устойчивости, процветания и регионального сотрудничества, изложенные в Стратегии ЕС по Центральной Азии 2019года.

Кроме того, конференция проводится в рамках усилий ЕС по оказанию помощи странам Центральной Азии в модернизации, стимулировании инвестиций, цифровизации, содействии внутрирегиональной торговле и диверсификации транспортных и торговых маршрутов.

В ежегодной Министерской встрече «ЕС – Центральная Азия» участие примут министры иностранных дел пяти Центральноазиатских государств, а также Верховный Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности — Заместитель Председателя Европейской Комиссии – Жозеп Боррель и комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, что позволит обсудить сотрудничество между ЕС и Центральной Азией. ///nCa, 17 июля 2022 г.