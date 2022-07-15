Узбекистан – Туркменистан: дружба, проверенная веками

Узбекистан придает приоритетное значение укреплению сотрудничества с Туркменистаном, отношения с которым базируются на общности глубоких исторических корней и религии, схожести языка, культуры, национальных традиций и обычаев, написал в опубликованной 12 июля 2022 года в газете «Правда Востока» статье директор Международного института Центральной Азии (МИЦА) Анвар Насиров.

«Узбекистан придает приоритетное значение укреплению сотрудничества с Туркменистаном, отношения с которым базируются на общности глубоких исторических корней и религии, схожести языка, культуры, национальных традиций и обычаев, – пишет Анвар Насиров. – Отношения между двумя братскими народами, проживающими испокон веков в мире, согласии и взаимной поддержке, еще больше укрепились в последние годы. Сегодня можно уверенно констатировать: многоплановое сотрудничество между странами успешно развивается на принципах крепкой многовековой дружбы, взаимоуважения и добрососедства.

Для того, чтобы отразить интенсивность узбекско-туркменского сотрудничества достаточно привести всего несколько фактов. К примеру, с 2016 года состоялось 13 взаимных визитов глав государств. Только с начала 2022-го между лидерами Узбекистана и Туркменистана проведено шесть телефонных разговоров. При этом крайне важно подчеркнуть, что контакты носят не просто формальный и протокольный характер, а всегда наполнены конкретным практическим содержанием, когда обсуждаются все актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки.

Прочную основу нынешнего состояния отношений между двумя братскими странами, которые обрели поступательный, динамичный и взаимовыгодный характер, заложил первый зарубежный визит Президента Узбекистана в Туркменистан в марте 2017 года.

Установившийся открытый и доверительный диалог, а также тесная дружба между Президентами двух стран, создали основу для значительного расширения наших взаимоотношений во всех сферах.

Одним из главных результатов переговоров на высшем уровне стало подписание Договора о стратегическом партнерстве, предопределившего последовательную реализацию имеющегося у сторон огромного потенциала по широкому спектру сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Очевидно, что дальнейшее укрепление и развитие двустороннего партнерства служит обеспечению мира, стабильности и всеобщего процветания в регионе.

Не менее активно Ташкент и Ашхабад ведут диалог на внешнеполитическом поле, поддерживая друг друга и осуществляя последовательное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, в том числе в рамках ООН, СНГ, МФСА, ОЭС, ОИС и других структур.

Показательно сотрудничество сторон в рамках инициированных Президентом Узбекистана Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Последний саммит прошел в августе 2021 года в Туркменбаши. Важно, что именно на этом мероприятии впервые по инициативе главы Туркменистана прошли заседание Диалога женщин-лидеров Центральной Азии, Экономический форум, выставка продукции, фестиваль национальных блюд и совместный концерт мастеров искусств пяти стран.

Ключевое место в отношениях наших государств отводится торгово-экономическому взаимодействию. Благодаря усилиям и выверенной политике Президентов Узбекистана и Туркменистана это направление сотрудничества получило ранее небывалый импульс развития.

Четко обозначенные лидерами двух государств задачи по наращиванию объемов торговли между странами дают свои результаты. Так, если в 2016 году показатели взаимной торговли составляли чуть более 200 миллионов долларов, то по итогам 2021-го эта цифра выросла до 902 млн долларов. Следует отметить, что никогда ранее товарооборот не демонстрировал такую динамику.

Туркменистан является одним из основных торговых партнеров нашей страны в регионе. Из Узбекистана в Туркменистан экспортируются сельскохозяйственная техника, плодоовощная продукция, минеральные удобрения, стройматериалы, химическая и текстильная продукция, различные услуги. Из Туркменистана в нашу страну импортируются нефтепродукты, механическое оборудование, полимеры и другие химические товары.

Львиную долю в развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран вносят совместные проекты промышленной кооперации, а также функционирующие на территории наших государств совместные предприятия в разных хозяйственных сферах. Так, за последние годы в Узбекистане в 15 раз выросло число предприятий с участием туркменского капитала, увеличившись с 11 до 160. На территории Туркменистана действует 61 компания с участием резидентов Узбекистана, в том числе АО «Узавтосаноат» и АО «Узагротехсаноатхолдинг». Активно развивается приграничная торговля, а также прямые связи регионов, регулярно проводятся межрегиональные форумы. В частности, в августе 2018 года делегации под руководством хокимов Хорезмской и Бухарской областей посетили Дашогуз и Лебап, а в сентябре 2021-го состоялся визит представителей Дашогузкого и Лебапского велаятов в Хорезм и Бухару.

На этой неделе также планируется проведение первого узбекско-туркменского Форума межрегионального сотрудничества.

Дополнительный вклад в развитие деловых связей вносят Торгово-промышленные палаты Узбекистана и Туркменистана, которые на регулярной основе проводят заседания Делового совета двух стран, привлекают представителей малого и среднего предпринимательства к участию в совместных мероприятиях, в том числе бизнес-форумах, кооперационных биржах, выставках и ярмарках.

Приоритетное значение в двусторонних отношениях играет сфера транспорта. Сегодня Туркменистан становится одним основных транзитных государств Центральной Азии. Через его территорию осуществляется большой грузопоток узбекских товаров к границам Ирана, и далее в порты Персидского залива. Кроме того, стороны совместно работают по максимальному задействованию потенциала транспортного маршрута «Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Южный Кавказ». Этот коридор призван обеспечить выход на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств. Объемы грузов, перевозимых по автомобильным и железным дорогам двух стран, последовательно увеличиваются.

В частности, в 2021-м году международные грузовые перевозки между Узбекистаном и Туркменистаном составили почти два миллиона тонн, увеличившись по сравнению с 2020-м годом на 18 процентов, в том числе железнодорожным транспортом – 1,7 млн тонн, автомобильным – 0,3 млн тонн.

Наряду с этим, в целях дальнейшего повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории наших стран, в настоящее время ведется системная работа по дальнейшей оптимизации тарифов и предоставлению благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.

Узбекистан и Туркменистан укрепляют региональное сотрудничество в топливно-энергетической сфере. Оба государства являются партнерами в таких крупных региональных энергетических проектах, как сеть электроснабжения «ТУТАП» (Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Афганистан – Пакистан), газопровод «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай», которые рассматриваются в качестве ключевых факторов в обеспечении региональной стабильности и устойчивого развития.

Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. Сегодня существует огромный взаимный интерес к искусству и литературе двух братских государств. Деятели науки, образования и культуры обеих стран тесно взаимодействуют и принимают активное участие во всех мероприятиях, организуемых на территории Узбекистана и Туркменистана.

Узбеки и туркмены – наследники и хранители богатейших культурных и научных традиций. Общим достоянием наших народов является творчество великих поэтов и мыслителей Алишера Навои и Махтумкули Фраги. Ярким символом крепкой дружбы, единства и культурной близости народов служат открытие в городе Ташкенте улицы выдающегося туркменского поэта, философа и классика литературы Махтумкули Фраги и барельефа с его изображением, запуск парка «Ашхабад», учреждение Дома узбекско-туркменской дружбы и комплекса «Улли ховли» в Хорезмской области Узбекистана. В свою очередь в столице Туркменистана открыта улица Алишера Навои, которая пересекает проспект Махтумкули, идет создание парка «Ташкент» в городе Ашхабаде.

В Узбекистане созданы все необходимые условия для развития национальной культуры, традиций и обычаев туркмен, проживающих в нашей стране. Важное значение при этом уделяется народной дипломатии, которая служит всестороннему укреплению культурных связей между двумя народами. В целях бережного сохранения и пропаганды культуры и традиций туркменского народа в регионах нашей страны, где компактно проживают граждане туркменской национальности, совместно с организациями-партнерами проводятся культурно-просветительские мероприятия и реализуются различные проекты. В том числе направленные на всестороннюю поддержку туркменской молодежи, а в школах с туркменским языком обучения регулярно проводятся литературные вечера, встречи и открытые уроки культуры двух братских народов.

Функционируют шесть туркменских культурных центров, деятельность которых координируется Республиканским туркменским культурным центром. В Каракалпакском государственном университете имени Бердаха действует факультет туркменской филологии. В 2017 году в Педагогическом институте имени Ажинияза в городе Нукусе открыт факультет по подготовке педагогов по преподаванию на туркменском языке. На сегодняшний день студенты из Туркменистана обучаются в Ургенчском, Каракалпакском, Бухарском и Каршинском государственных университетах, а также в Бухарском государственном медицинском институте и Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии.

В последние годы стало хорошей традицией проводить совместные концерты мастеров искусств двух стран, на взаимной основе принимать участие в международных творческих фестивалях и спортивных мероприятиях, организуемых в Туркменистане и Узбекистане. Так, в рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» в октябре 2021 года были успешно проведены Дни туркменского кино.

Ярким свидетельством очень близких и дружественных отношений, а также плодотворного межгосударственного диалога между Республикой Узбекистан и Туркменистаном является издание в Узбекистане книги Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен» на узбекском языке.

Динамика отношений между Узбекистаном и Туркменистаном подтверждает незыблемую приверженность стран дальнейшему укреплению конструктивного политического диалога, наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и углублению культурно-гуманитарных связей.

Учитывая характер взаимодействия Узбекистана с Туркменистаном и намерение сторон укреплять стратегическое партнерство, ключевыми приоритетами на ближайшую и среднесрочную перспективу должны оставаться следующие направления.

Во-первых, наращивание товарооборота и развитие промышленной кооперации. Безусловно, обе страны крайне заинтересованы в увеличении объемов и диверсификации взаимной торговли, располагая большим потенциалом в этом направлении. Способствовать этому будет обеспечение полноценной реализации подписанного накануне визита солидного пакета договоров, торговых контрактов и проектов промышленной кооперации.

Не менее важным драйвером экономического сотрудничества следует рассматривать расширение производственной кооперации между предприятиями агропромышленного комплекса, автомобилестроения и легкой промышленности, транспорта и связи, а также привлечение компаний двух стран к реализации крупных инфраструктурных проектов на территориях Узбекистана и Туркменистана.

Скорейшая реализация подписанного в прошлом году Соглашения о создании Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли – Торгового центра также будет способствовать росту объемов взаимной торговли, содействовать развитию промышленной кооперации и осуществлению совместных проектов.

Во-вторых, диверсификация транспортно-логистических маршрутов в регионе. Обе страны заинтересованы в углублении тесного сотрудничества в сфере транспорта, имеющего ключевое значение в реализации транзитного потенциала Узбекистана и Туркменистана, а также в развитии взаимной торговли между странами и регионами. Интегрированность коммуникационных систем двух стран позволяет не только осуществлять грузоперевозки через территорию Узбекистана в Туркменистан и обратно, но и обеспечивать кратчайший выход на рынки Ближнего и Среднего Востока.

Системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов также будет служить повышению конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран.

Кроме того, стороны заинтересованы в совместной работе по полноценной реализации Ашхабадского соглашения, которое дополняет субрегиональный транспортный коридор Север-Юг, что позволит диверсифицировать маршруты и кратно увеличить объемы транзитных перевозок.

В-третьих, сотрудничество в водно-экологической сфере является одним из ключевых факторов благополучия и устойчивого развития на всем пространстве Центральной Азии. На современном этапе тесное взаимодействие Узбекистана и Туркменистана в водохозяйственной сфере, вопросах экологии и охраны окружающей среды можно, по праву, назвать образцовым и наиболее эффективным в регионе.

В принятом в 2021 году Совместном заявлении Президентов двух стран отмечается важность продолжения открытого диалога в этой сфере, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска справедливых и рациональных решений.

Вместе с тем необходимо отметить, что страны имеют позитивный опыт в решении водохозяйственных вопросов. Важным в этом контексте является подписание в прошлом году соглашения о создании совместной Межправительственной водохозяйственной комиссии.

На сегодняшний день уже проведены два ее заседания, где стороны в конструктивном ключе обсуждали все актуальные вопросы в этом направлении.

В этом же контексте, важным следует рассматривать единство подходов Узбекистана и Туркменистана в вопросе реформирования единственной и крайне необходимой для всей Центральной Азии пятисторонней площадки, призванной заниматься вопросами рационального использования водных ресурсов региона.

По итогам саммита МФСА в Туркменбаши в августе 2021 года в совместном коммюнике Президенты выразили готовность к дальнейшему совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с целью создания эффективного и устойчивого институционального механизма, способного своевременно реагировать на новые вызовы, а также в полной мере обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в сфере реализации региональных проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление Приаралья и бассейна Аральского моря, а также в области комплексного использования и охраны водных ресурсов трансграничных водотоков, водного хозяйства, энергетики и социально-экономического развития.

В-четвертых, активизация взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, выступает важнейшим фактором укрепления отношений дружбы и добрососедства. В этом направлении важное значение приобретают связи между организациями, деятелями культуры и искусств, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями и средствами массовой информации.

Осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, обе стороны заинтересованы создавать благоприятные условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, оказывать поддержку осуществлению взаимных переводов произведений классиков литературы и современных авторов.

Дальнейшему расширению культурных обменов будет служить проведение на регулярной основе Дней культуры и кино Республики Узбекистан и Туркменистана, а также активные контакты между научными учреждениями, художественными и театральными коллективами.

С удовлетворением стоит отметить, что стороны намерены всемерно способствовать организации совместных мероприятий, направленных на поддержку молодежи двух стран, включая ее духовно-нравственное воспитание, защиту прав и поощрение их талантов и стремлений в интересах общества.

В-пятых, содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращение в процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своего государства.

Здесь также стороны имеют общее понимание в необходимости сохранения торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с этой страной, реализации инфраструктурных проектов, а также оказания всестороннего международного гуманитарного содействия народу Афганистана при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций.

Нашими странами предпринимаются как политико-дипломатические усилия для нормализации положения, так и действенные экономические меры, в том числе реализуются транспортные проекты общерегионального значения и население этой страны обеспечивается электроэнергией.

Реальным вкладом в этом плане являются успешное функционирование железных дорог «Хайратон-Мазари-Шариф», ж/д ветки «Акина-Андхой», а также ЛЭП «Сурхан-Пули-Хумри», «Керки-Имамназар-Андхой», «Серхетабат-Герат», «Рабаткашан-Калайнау» и «Керки-Шибирган». Все эти жизненно важные проекты способствуют обеспечению мира и стабильности в Афганистане.

В целом отношения между Узбекистаном и Туркменистаном характеризуются растущим сближением интересов по таким направлениям, как развитие региональной торговли, транзитно-транспортного и энергетического потенциала, а также обеспечение региональной стабильности и безопасности. Страны уделяют много внимания и прикладывают большие усилия по укреплению двусторонних отношений, что затрагивает практически все сферы и направления двустороннего сотрудничества.

В интересах своих народов оба государства нацелены на реализацию всего имеющегося потенциала многоаспектного сотрудничества и плодотворного взаимодействия.

Взаимная поддержка и тесная координация в совместном продвижении инициатив, а также стремление лидеров Узбекистана и Туркменистана укреплять практическое взаимовыгодное сотрудничество на двустороннем и региональном уровнях, безусловно, служит поддержанию мира в регионе, обеспечению его безопасности, является фактором устойчивого развития всей Центральной Азии».///nCa, 15 июля 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)