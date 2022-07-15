Центр экономических исследований и реформ Узбекистана опубликовал статистику туркмено-узбекской торговли

В 2021 году Узбекистан осуществляла торговые отношения со 182 странами мира. Доля Туркменистана во внешней торговле Узбекистана составила: в общем товарообороте – 2,1%, экспорте – 1,2% и импорте – 2,8%, сообщает издание Review.uz со ссылкой на Центр экономических исследований и реформ.

В прошлом году объём двусторонней торговли между Узбекистаном и Туркменистаном составил 902 млн.долл.США и по сравнению с 2020 вырос на 67,6%. При этом за январь-май 2022 г. объем товарооборота между странами оценивается в 322,6 млн. и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 1,2%.

При этом отмечен роста экспорта из Узбекистана в Туркменистан на уровне 16,6%, что составляет 62,9 млн.долл.США. Импорт незначительно снизился на 1,9% и составил 259,6 млн.долл.США.

В 2021 году и по итогам января-мая 2022 года Туркменистан занял десятое место среди стран импортеров узбекской продукции.

В 2021 году основными позициями экспорта Узбекистана в Туркменистан были услуги (96,8 млн.долл.США), химическая продукция (55,7 млн.), продовольственные товары (14,1 млн.), непродовольственное сырье (кроме топлива) (9,1 млн), промышленные товары (8,8 млн.), машины и оборудование (4,3 млн). и готовые изделия (3,0 млн).

Основными статьями импорта из Туркменистана в Узбекистан стали смазочные масла и аналогичные продукты (649,6 млн.долл.США), химическая продукция (34,5 млн.), промышленные товары (13,9 млн.), услуги (6,3 млн.), машины и оборудование (2,5 млн.), готовые изделия (1,5 млн.), непродовольственное сырье (кроме топлива) (1,1 млн.).

К настоящему времени в Узбекистане создано 174 предприятия с участием капитала Туркменистана, из них 16 предприятий с начала 2022 года.

В соответствии с подписанным между Узбекистаном и Туркменистаном Соглашением «Об основных направлениях долгосрочного торгово-экономического сотрудничества» (1996 г.) между двумя странами установлен режим свободной торговли.///nCa, 15 июля 2022