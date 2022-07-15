Ташкентские переговоры на высшем уровне: Туркмено-Узбекское стратегическое партнерство вступает в новый этап развития – подписано 19 двусторонних документов

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В четверг, 14 июля 2022 года, в Ташкенте состоялись переговоры между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Глава Туркменистана, прибыв с двухдневным государственным визитом в Узбекистан, с аэропорта направился с делегацией в парк «Янги Узбекистон». Здесь туркменский лидер возложил цветы к монументу Независимости.

Сердар Бердымухамедов был подробно ознакомлен с концепцией архитектурных решений и особенностями скульптурной композиции комплекса.

Скульптурная композиция изображает раскинувшую крылья птицу Хумо – символ мира и свободы, добра и благополучия. С высоты парк своей формой напоминает гигантское дерево, от которого отходят пять ветвей, воплощающих пять приоритетных направлений Стратегии действий.

Затем главы государств встретились в резиденции Куксарой, где состоялись переговоры в узком и расширенном форматах.

Переговоры в узком формате

Приветствуя Президента Туркменистана, Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что нынешняя встреча откроет новую главу в истории туркмено-узбекских отношений стратегического партнерства.

«В их основе – традиционно крепкие узы дружбы, добрососедства, доверия и взаимной поддержки», – заявил Президент Узбекистана.

Поздравив туркменского лидера с победой на президентских выборах в марте этого года, Мирзиеёв подчеркнул: «Мудрый туркменский народ доверил вам свое будущее, полностью поддержав продолжение курса масштабных реформ в стране. Нет никаких сомнений, что ваши знания и опыт, энергия и лидерские качества позволят реализовать все намеченные планы».

Президент Узбекистана также отметил неоценимый вклад Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в достижение высочайшего уровня отношений между двумя странами и укрепление добрососедства в регионе Центральной Азии.

Узбекский лидер констатировал положительную динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества. «Туркменистан для нас надежный и ключевой партнер в регионе. Мы привержены дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества, намерены всемерно укреплять отношения стратегического партнерства с нашим самым близким соседом», – заявил он.

Президент Туркменистана, выразив благодарность за гостеприимство и радушный прием, передал теплые слова приветствия Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

«Вы вместе с Гурбангулы Мяликгулиевичем последовательно выстраивали и укрепляли фундамент двусторонних отношений, создавали прочную политическую и правовую базу сотрудничества. Наш нынешний государственный визит призван дать новый импульс стратегическому партнерству, и я уверен, мы сможем достичь поставленных целей», – отметил Сердар Бердымухамедов.

Эта работа дала зримые результаты. Опираясь на единство и схожесть подходов по принципиальным вопросам, Туркменистан и Узбекистан в тесном взаимодействии проводят твёрдую линию на обеспечение стабильности и безопасности в мире, в Центральной Азии и соседних регионах, использование экономического и ресурсного потенциала наших стран для повышения своей конкуренто­способности, успешной интеграции в мирохозяйственные связи, создания условий для технологического рывка, широкого культурного взаимодействия, добавил он.

В ходе встречи главы государств обсудили перспективы узбекско-туркменского сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономических связей, увеличению взаимной торговли, реализации проектов промышленной кооперации, использованию транспортно-транзитных возможностей.

Стороны отметили огромный потенциал в налаживании межрегионального сотрудничества.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Подчеркнута важность укрепления сложившейся в Центральной Азии атмосферы доверия, добрососедства и партнерства.

Сердар Бердымухамедов пригласил Президента Узбекистана посетить Туркменистан с ответным визитом в любое удобное для него время. Приглашение было принято с благодарностью. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Переговоры в расширенном составе

Переговоры Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.

В ходе переговоров было особо подчеркнуто, что общие исторические корни и религия, схожесть языков, культуры и традиций являются прочной основой узбекско-туркменского взаимодействия.

«Мы рассматриваем государственный визит Президента Туркменистана как яркое подтверждение нерушимости многовековых уз дружбы и добрососедства между нашими народами, а также преемственности курса на углубление двусторонних отношений», – заявил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнуто, что укрепление двустороннего сотрудничества с Туркменистаном является несомненным приоритетом внешней политики Узбекистана.

Он выразил уверенность в том, что нынешние переговоры сыграют важную роль в дальнейшем развитии всеобъемлющего сотрудничества, еще больше укрепят стратегическое партнерство двух братских стран.

С удовлетворением отмечено, что у двух стран имеются все возможности для сохранения положительной динамики и двукратного увеличения объемов торговли в ближайшие годы.

Этому будут способствовать принятые решения о создании узбекско-туркменской зоны приграничной торговли и открытии торговых домов в столицах стран.

Стороны высоко оценили выход на стратегическое партнерство в химической отрасли. Планируется расширять кооперацию в автомобилестроении, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

В этих целях будет принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации. Кроме того, будет создан совместный проектный офис для продвижения наиболее перспективных проектов.

Большое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере транспорта. В прошлом году грузоперевозки выросли на 17 %, данная тенденция сохраняется и в этом году. Стороны выразили заинтересованность в формировании благоприятных условий для эффективного использования уникального транзитного потенциала стран региона, в том числе путем взаимного предоставления льгот и скидок на транспортировку грузов.

Касаясь вопросов водно-энергетического взаимодействия, главы государств отметили успешную работу Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

Президент Узбекистана с удовлетворением отметил подписание сегодня исторического Соглашения по Амударье, которое послужит обеспечению рационального использования водных ресурсов в регионе.

Выражена заинтересованность Узбекистана в расширении сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки электроэнергии, газа и нефтепродуктов из Туркменистана.

Большое значение в туркмено-узбекском политическом диалоге придаётся взаимодействию в рамках авторитетных международных и региональных структур, в том числе по линии ООН, Организации тюркских государств и др.

Президент Мирзиёев поблагодарил туркменскую сторону за активное участие в поддержке недавно принятой по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

Узбекский лидер отметил достигнутую договорённость об усилении координации в области обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также по афганской проблематике. Узбекистан поддерживает предложение Президента Сердара Бердымухамедова о проведении совместных консультаций по актуальным вопросам международной и региональной политики.

Затем выступил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Это мой первый государственный визит в Узбекистан, сказал глава государства, отметив, что рассматривает его как важнейшее, этапное событие в отношениях между двумя странами.

Наша главная цель сегодня – укрепление уз братства, добрососедства и взаимопонимания, развитие и расширение двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Наряду с этим важным является определение ясных ориентиров межгосударственного взаимодействия в регионе Центральной Азии, на международной арене в целом, с учётом новых реалий и тенденций развития, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Туркменистан и Узбекистан выступают как единомышленники и ответственные партнёры при формировании своих подходов к самым актуальным вопросам регионального и глобального развития. В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов отметил поддержку Узбекистаном проектов туркменских резолюций в ООН по вопросам обеспечения энергобезопасности и сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта, по важным темам региональной проблематики.

Неизменна уважительная позиция Узбекистана в отношении постоянного нейтралитета нашей страны. Узбекистан выступил соавтором 17-ти резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, выдвинутых Туркменистаном, а также является участником Группы друзей Нейтралитета, созданной в стенах ООН по инициативе Туркменистана.

В свою очередь Туркменистан столь же последовательно поддерживает узбекскую сторону на различных международных площадках. Так, Туркменистан является соавтором инициированной Узбекистаном резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявляющей регион Приаралья «зоной экологических инноваций и технологий», а также поддержала предложение о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности под эгидой ООН.

У стран нашего региона есть много общих важных и актуальных тем сотрудничества, и их обсуждение на высшем уровне именно в пятистороннем формате, на регулярной, системной основе способно оказывать самое позитивное воздействие на развитие процессов в Центральной Азии и соседних странах, открывать новые возможности для выработки конкретных согласованных решений с учётом интересов всех участников, сказал глава Туркменского государства.

Тема доверия в межгосударственных отношениях, культуры диалога сегодня приобретает глобальное значение на фоне тех кризисных явлений, которые наблюдаются в мировой политике и экономике. Туркменистан и Узбекистан, подавая пример уважения, равноправия и доверия во взаимоотношениях друг с другом, в современную эпоху активно продвигают эти идеи на международной арене, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В настоящее время Туркменистан выступает в ООН с инициативами об объявлении 2023 года Международным Годом «Диалога как гарантии мира» и о разработке Резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона мира и доверия в Центральной Азии», продолжил глава государства, выразив надежду на поддержку Узбекистаном этих конструктивных предложений.

Актуальная тема нынешних переговоров – ситуация в Афганистане. Туркменистан в своём национальном качестве и в контексте международных усилий продолжает активное участие в деле обеспечения мира и стабильности в соседнем государстве, создания условий для экономического и социального восстановления этой страны, оказания гуманитарной помощи братскому афганскому народу.

Поддерживая усилия Узбекистана по формированию благоприятных международных условий для достижения этих целей, глава государства подчеркнул важность запланированной к проведению 26 июля Международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

Определив в числе важнейших направлений многостороннего партнёрства государств Центральной Азии вод­ную и водно-энергетическую проблематику, Президент Сердар Бердымухамедов отметил конструктивную позицию Узбекистана, готовность к тесному взаимодействию.

Туркменистан всегда заявлял, что водно-энергетические проблемы в нашем регионе должны решаться на основе общепризнанных норм международного права, с учётом интересов каждой страны и при участии международных организаций, в том числе ООН.

Теми же целями Туркменистан руководствуется и в своих подходах к проблемам Арала, выступая за более эффективное использование потенциала Международного фонда спасения Арала, укреп­ление и совершенствование его деятельности. В этой связи была подтверждена готовность к самому тесному сотрудничеству с Республикой Узбекистан, другими государствами-учредителями МФСА, международными специализированными структурами.

Узбекистан – важнейший экономический партнёр Туркменистана, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Среди конкретных направлений и отраслей, где наши страны имеют большие возможности для активного сотрудничества, были выделены агропромышленный комплекс, энергетика, химическая и нефтехимическая индустрия, машиностроение, текстильная, фармацевтическая отрасли, добавил он.

Особый акцент был сделан на необходимости наращивания партнёрства между бизнес-сообществами двух стран. Глава государства отметил, что здесь следует рассчитывать на должные результаты работы туркмено-узбекского Делового совета.

Президент Туркменистана выразил уверенность в том, что в скором времени будет выполнено подписанное в октябре прошлого года Межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли.

Констатировалось также, что в области химической промышленности налажено сотрудничество между профильными ведомствами двух стран, заключён ряд крупных контрактов.

В этой связи было предложено изучить возможности для осуществления совместных проектов, в частности, по экспорту карбамида, выпускаемого на туркменских предприятиях, на зарубежные рынки, а также организации производства йода, брома и сульфата натрия на территории Туркменистана.

Наша страна рассчитывает на продолжение партнёрства в энергетике. В общем активе уже имеется реализованный крупный энергетический проект – газопровод Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай, сказал глава государства, заявив о намерении рассмотреть вместе с узбекскими партнёрами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации.

Безусловным приоритетом сотрудничества Туркменистана с Узбекистаном выступает транспортная сфера, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, с удовлетворением констатировав, что грузооборот между двумя странами за 5 месяцев текущего года по железнодорожному транспорту составил более 15 000 единиц вагонов, а по автомобильному транспорту – более 17 000 единиц.

Туркменистан готов к совместной работе по развитию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Каспийское море, далее через черноморские порты с выходом в Европу, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Отметив важность наращивания усилий по скорейшей реализации проекта транспортного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман–Катар, глава государства выдвинул инициативу об организации уже в ближайшем будущем встречи министров транспорта стран-участниц проекта.

Затем была затронута тема культурно-гуманитарного сотрудничества.

Важным, глубоко символичным событием станет открытие в центре Ашхабада парка «Ташкент», строительство которого находится в завершающей стадии, подчеркнул глава государства.

Также предложено в текущем году провести в Дашогузе туркмено-узбекский творческий фестиваль.

Сегодняшняя встреча с узбекским лидером, проведённые переговоры в составе делегаций продемонстрировали, что отношения Туркменистана и Республики Узбекистан строятся на прочном фундаменте добрососедства, равноправия и взаимного уважения, развиваются на ясных и понятных принципах, с удовлетворением констатировал глава государства. Наше сотрудничество имеет долгосрочный характер, оно является важным фактором стабильности и устойчивости процессов как в регионе, так и во всём мире.

В завершение переговоров главы государств поручили правительствам двух стран обеспечить безусловное выполнение достигнутых договоренностей и ежемесячно докладывать о ходе их реализации.

Подписанные документы

Президенты Туркменистана и Узбекистана подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами.

По итогам туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне и в рамках государственного визита Президента Туркменистана в Узбекистан подписано 19 документов, в том числе:

Рамочное соглашение между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и Акционерным обществом «Узкимёсаноат» (Узбекистан) по проекту проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной модернизации ПО «Maryazot» (Туркменистан); Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и Акционерным обществом «Узкимёсаноат» (Узбекистан) по стратегическому партнёрству и развитию торгово-экономического сотрудничества; Протокол между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об обмене информацией о перемещении товаров во взаимной торговле между Туркменистаном и Республикой Узбекистан; Технические условия информационного обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Узбекистан и Туркменистаном; Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Государственным музеем истории Темуридов Академии наук Республики Узбекистан; Соглашение между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан о развитии транспортно-транзитного сотрудничества; Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Агентством «Тürkmendemirýollary» и Акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари»; Программа сотрудничества между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2022–2023 годы; Программа между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве на 2022–2024 годы; Соглашение между академией наук Туркменистана и Министерством инновационного развития Республики Узбекистан о проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов; Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2023–2024 годы; Соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Международным институтом Центральной Азии; Соглашение о сотрудничестве в области туризма; Соглашение об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья; План мероприятий (Дорожная карта) по практическому исполнению положений Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли – Торговый центр; Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан на 2022–2025 годы. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Государственным комитетом по лесному хозяйству Республики Узбекистан о сотрудничестве в области лесного хозяйства; Меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта и молодёжной политики Туркменистана и Агентством по делам молодёжи Республики Узбекистан в области молодёжной политики План мероприятий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере телерадиовещания между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана на 2022–2023 годы.

Наряду с этим по итогам межрегионального форума с участием более 200 представителей бизнес-кругов двух стран был подписан ряд контрактов об экспорте и импорте мебельного комплекса, кондитерских изделий, химической и сельскохозяйственной продукции.

Также были достигнуты договорённости о проектировании предприятия по производству автомобилей в Туркменистане и на осуществление строительных работ в Узбекистане. Общая сумма сделок превысила 450 миллионов долларов США.

Совместная пресс-конференция

Затем Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Сердар Бердымухамедов выступили на совместном пресс-конференции.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что сегодняшний государственный визит Президента Туркменистана призван стать важной вехой в истории многовекового братства наших народов, основанного на прочных узах дружбы, добрососедства, доверия и взаимной поддержки.

«Мы подробно обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки. Обменялись оценками нынешнего состояния сотрудничества и отметили большой прогресс. Определили приоритеты дальнейшей совместной работы в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и гуманитарной сферах», – добавил он.

Мирзиёев заявил о том, что дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества с Туркменистаном – безусловный приоритет внешней политики Узбекистана.

Важным итогом стало принятие решений по ряду перспективных направлений, реализации проектов промышленной кооперации, увеличению взаимного товарооборота, созданию зоны приграничной торговли, открытию совместного проектного офиса.

Президент Мирзиёев отметил, что за последние годы товарооборот между нашими странами вырос в 5 раз. Имеются все возможности, чтобы довести объём торговли до более 1 миллиарда долларов уже до конца этого года, а в среднесрочной перспективе его можно и удвоить, потому что для этого есть все основания.

Достигнуты договоренности по расширению взаимовыгодного сотрудничества в автомобилестроении, химической, электротехнической, текстильной отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

В этих целях принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации. Успешно проведенный накануне первый Форум регионов в Бухаре наглядно продемонстрировал большой незадействованный потенциал. По его итогам подписан солидный пакет твердых контрактов и соглашений на сумму свыше 450 миллионов долларов.

«С удовольствием хочу констатировать выход на уровень стратегического партнёрства наших предприятий в химической отрасли. Мы отметили важность учреждения совместного проектного офиса для наполнения нашего портфеля конкретными проектами», – подчеркнул Узбекский лидер.

С удовлетворением отмечено эффективное сотрудничество между парламентами – Олий Мажлисом и Милли Генгешем.

В центре внимания на переговорах традиционно были вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Достигнута договоренность об активном развитии научных и академических обменов, поддержке программ в области инноваций.

Решено и далее проводить на взаимной основе Дни культуры и кино Узбекистана и Туркменистана, продвигать совместные проекты в области туризма.

В ходе переговоров обсуждены вопросы укрепления безопасности и стабильности в нашем регионе. Отмечена особая важность площадки Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Президент Узбекистана выразил убеждение в том, что углубление региональных процессов и многостороннего сотрудничества в Центральной Азии будет способствовать прогрессу и процветанию всех стран региона.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Главы государств подтвердили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления этой страны.

Подчеркнута важность продолжения активных контактов и взаимной поддержки в рамках институтов ООН, СНГ, ОИС, Организации тюркских государств и других структур.

Президент Узбекистана поблагодарил туркменскую сторону за активную поддержку в разработке и принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Глава Узбекистана государства пригласил туркменского коллегу принять участие в предстоящем очередном саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.

Комментируя результаты встречи на высшем уровне, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул конструктивный и предметный характер переговоров, прошедших в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости.

Республика Узбекистан – наш важный политический партнёр, сказал глава Туркменистана, отметив совместную активную работу во имя обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии и сопредельных регионах, создания благоприятных условий для налаживания эффективных механизмов сотрудничества.

Взаимодействие Туркменистана и Узбекистана является сегодня стратегическим фактором устойчивости и позитивного развития региональных процессов. Обе страны выступают за превращение Центральной Азии в зону, свободную от конфликтов и конфронтации, прочное звено долгосрочной стабильности в Евразии, арену широкого международного сотрудничества.

Отмечалось также, что в ходе переговоров состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. В данной связи была подчёркнута готовность Туркменистана и Узбекистана к продолжению сотрудничества на афганском направлении, в том числе в контексте международных усилий, направленных на политическую стабилизацию и экономическое восстановление этого государства.

Наряду с этим констатировалась общность подходов по таким ключевым вопросам глобальной повестки, как противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма, наркотрафика.

Как подчёркивалось, стороны подтвердили готовность к продолжению активного сотрудничества в рамках авторитетных международных и региональных структур – Организации Объединённых Наций, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил, что подробно обсуждались вопросы двустороннего торгово-экономического партнёрства, в связи с чем было высказано обоюдное стремление к его расширению и диверсификации. Среди приоритетных направлений были выделены энергетика, транспорт и коммуникации, агропромышленный комп­лекс, химическая и текстильная промышленность и др.

Особый акцент сделан на достигнутых договорённостях о тесном сотрудничестве в деле создания транспортно-транзитных коридоров по линии Восток–Запад. Туркменистан готов к совместной работе по развитию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Каспийское море, далее через черноморские порты с выходом в Европу, сказал глава государства, отметив важность скорейшей реа­лизации проекта транспортного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман–Катар.

В ходе переговоров должное внимание было уделено состоя­нию и перспективам культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных связей, заявил Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что стороны подтвердили обоюдную готовность к их дальнейшему расширению.

Совместное заявление Президента Туркменистана и Президента Республики Узбекистан

По приглашению Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева 14–15 июля 2022 года состоялся государственный визит Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

Лидеры двух государств с удовлетворением отметили высокий уровень туркмено-узбекских отношений на современном этапе, которые, благодаря установившемуся доверительному диалогу на высшем уровне, приобрели характер стратегического партнёрства.

Была подчёркнута особая значимость первого государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан в деле обеспечения преемственности многопланового сотрудничества, основанного на исторической и культурной общности братских народов двух стран, незыблемых принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения, доверия и поддержки.

Стороны в присущей туркмено-узбекскому диалогу атмосфере дружбы, полного взаимопонимания, открытости и доверия провели обстоятельные и плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан,

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 16 января 1996 года и Договора о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 6 марта 2017 года,

выражая убеждённость в том, что конструктивный и доверительный характер отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан отвечает коренным интересам двух братских государств, а также служит ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности Центральной Азии,

заявляя о твёрдой приверженности общепризнанным нормам международного права, целям и принципам Устава Организации Объединённых Наций, в том числе принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды,

стремясь к дальнейшему расширению и углублению туркмено-узбекских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договорённостей,

заявляют о нижеследующем:

1. Главы государств подтвердили незыблемость долгосрочного курса на всемерное укрепление туркмено-узбекского стратегического партнёрства в духе уз многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки братских туркменского и узбекского народов.

Было выражено единое мнение, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества служит обеспечению мира, стабильности и всеобщего процветания в регионе.

2. Президенты подчеркнули важность поддержания тесных контактов на высшем и высоком уровнях, координации внешнеполитической деятельности двух стран и углубления сотрудничества в области совместного противостояния современным вызовам и угрозам.

3. Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан высоко оценили формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в деле создания в регионе атмосферы дружбы, доверия, -добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Подчёркнута важность предстоящей в Кыргызстане очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в целях рассмотрения результатов проведённой работы после саммита в г. Туркменбаши.

4. Президент Туркменистана выразил признательность за приглашение принять участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в г.Самарканд в сентябре 2022 года в качестве почётного гостя Президента Республики Узбекистан, председательствующего в Организации.

5. Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, основанного на общности истории, языка, культуры и традиций, с учётом национальных интересов.

6. Главы государств отметили важную роль сотрудничества между законодательными органами двух стран и высказались за дальнейшую активизацию межпарламентского диалога, в том числе в рамках парламентских групп по сотрудничеству, функционирующих в Меджлисе Милли Генгеша Туркменистана и Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Узбекская сторона высоко оценила успешное проведение первого Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России 12 мая 2022 года в г.Ашхабад.

Туркменская сторона выразила готовность оказать всяческую поддержку Узбекистану в организации и проведении первого Регионального парламентского форума стран Центральной Азии в г.Ташкент в 2022 году.

7. Президенты Туркменистана и Узбекистана подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в соответствии с Целями устойчивого развития.

Узбекская сторона поздравила туркменскую сторону с успешным проведением первого Диалога женщин стран Центральной Азии и России в г. Ашхабад 13 мая 2022 года.

8. Исходя из обоюдного стремления к дальнейшему расширению и укреплению отношений во всех сферах, представляющих взаимный практический интерес, Президенты отметили наличие большого потенциала для активного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

В этой связи Главы государств подчеркнули необходимость усиления роли Межправительственной комиссии между Туркменистаном и Республикой Узбекистан по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как координирующего органа по развитию двусторонних отношений.

9. Президенты отметили важность обеспечения полноценной реализации подписанных договоров, торговых контрактов и проектов промышленной кооперации по итогам визита Президента Туркменистана в Узбекистан 4–5 октября 2021 года.

Главы государств заявили, что расширение производственной кооперации предприятий агропромышленного комплекса, автомобилестроения и лёгкой промышленности, транспорта и связи, а также привлечение компаний двух стран к реализации крупных инфраструктурных проектов на территориях Туркменистана и Узбекистана будут способствовать созданию новых рабочих мест, развитию кооперационных связей на уровне отраслей и служить целям дальнейшего повышения благосостояния братских туркменского и узбекского народов.

10. Лидеры Туркменистана и Узбекистана высказались за скорейшее завершение работ по созданию туркмено-узбекской зоны приграничной торговли – Торгового центра, который будет способствовать росту объёмов взаимной торговли, содействовать развитию промышленной кооперации и осуществлению совместных проектов.

11. Главы государств подтвердили нацеленность на сбалансированное увеличение объёмов взаимной торговли, расширение её номенклатуры за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стороны также констатировали необходимость создания благоприятных условий для активного развития механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на постоянной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.

12. Президенты подчеркнули, что одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества является взаимодействие между регионами двух государств.

Стороны приветствовали проведение первого туркмено-узбекского Межрегионального форума в г. Бухара и высоко оценили его итоги.

Главы государств выступили за дальнейшее расширение практики обмена делегациями между приграничными регионами двух стран и вовлечение в этот процесс всех регионов Туркменистана и Узбекистана.

13. Президенты подтвердили, что углубление тесного сотрудничества в сфере транспорта имеет ключевое значение в реализации транзитного потенциала Туркменистана и Узбекистана, а также в развитии взаимной торговли между странами и регионами.

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Главы государств вновь подтвердили готовность продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.

Стороны подчеркнули необходимость проведения гибкой тарифной политики, создания благоприятных условий для грузоперевозок и обмена данными в цифровом формате, развития иных форм сотрудничества между таможенными и другими органами Туркменистана и Узбекистана с целью облегчения ввоза/вывоза грузов на территории Туркменистана и Узбекистана.

Главы государств поручили правительствам разработать предложения по развитию автобусных и железнодорожных перевозок, а также изучить вопрос возобновления прямых авиарейсов между двумя странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков между Туркменистаном и Узбекистаном.

14. Президенты двух стран уделили приоритетное внимание сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими организациями, деятелями культуры и искусств, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями и средствами массовой информации.

Была достигнута договорённость о существенной активизации сотрудничества в сфере науки и техники, спорта и туризма.

Осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, Лидеры отметили важность и далее создавать благоприятные условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, оказывать поддержку осуществлению переводов произведений классиков литературы и современных авторов.

Достигнута договорённость о проведении на регулярной основе Дней культуры и кино Туркменистана и Республики Узбекистан, а также дальнейшем расширении обменов между научными учреждениями, художественными и театральными коллективами.

Стороны будут всецело поощрять проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку молодёжи двух стран, включая её духовно-нравственное воспитание, защиту прав и поддержку их талантов и стремлений в интересах общества.

Туркменская сторона приветствовала успешное проведение первого Центральноазиатского форума молодёжи в г.Ташкент 18–20 мая 2022 года.

15. Президенты отметили наличие большого потенциала для развития сотрудничества в сфере туризма. В этой связи была отмечена необходимость разработки совместных туристических маршрутов.

16.Главы государств дали высокую оценку работе Совместной туркмено-узбекской Межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.

Стороны намерены и далее принимать меры для того, чтобы Государственная граница между Туркменистаном и Республикой Узбекистан оставалась границей дружбы, добрососедства и сотрудничества двух братских стран и народов.

17. Президенты высоко оценили деятельность Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам и приветствовали итоги второго заседания Комиссии, которое состоялось 1–2 июля 2022 года в г.Дашогуз.

Отмечена важность продолжения конструктивного диалога в сфере справедливого и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии.

Главы государств приветствовали подписание Соглашения между правительствами двух стран об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья.

Туркменистан и Республика Узбекистан рассматривают Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии по реализации экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию аральской катастрофы.

Стороны будут всецело содействовать работе этого формата, рассматривая такой подход в качестве важного элемента достижения устойчивого развития Центральной Азии.

18. Стороны отметили необходимость более тесного взаимодействия профильных структур двух стран по смягчению влияния глобальных процессов, связанных с изменением климата, разработке и реализации совместных мер по предупреждению и преодолению последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Подчёркнута важность инициативы Узбекистана по разработке и реализации региональной программы «Зелёная повестка» для Центральной Азии, выдвинутой в ходе третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

19. Главы государств отметили необходимость продолжения сотрудничества двух стран по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции, в том числе путем налаживания кооперации в области производства и поставок медицинской и фармацевтической продукции, обучения медицинского персонала и проведения совместных научных исследований.

20. Президенты подтвердили готовность и далее оказывать содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращению в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своего государства.

Стороны отметили необходимость развития торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с этой страной, реализации инфраструктурных проектов, а также оказания всестороннего международного гуманитарного содействия народу Афганистана при центральной -координирующей роли Организации Объединённых Наций.

21. Главы государств подтвердили важность развития взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, активного и конструктивного диалога между странами этих регионов, что откроет новые возможности для более полной реализации их торгово-экономического и культурно-цивилизационного потенциала, а также будет укреплять безопасность и стабильность двух регионов.

Туркменская сторона поздравила узбекскую сторону в связи с принятием по инициативе Узбекистана специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией», направленной на раскрытие потенциала двух стратегически важных регионов мира.

Осознавая взаимосвязанность и неделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, Главы государств выразили поддержку инициативе Туркменистана о создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия–Каспийский регион», рассматривая эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития.

22. Главы государств выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур.

23. Президенты выразили заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия и взаимной поддержки в рамках Организации Объединённых Наций, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации тюркских государств и других международных и региональных организаций и форумов.

Стороны подтвердили необходимость повышения роли ООН в обеспечении устойчивого развития, безопасности и стабильности в мире, решении глобальных и региональных проблем.

24. Главы государств отметили важность инициативы Туркменистана по принятию Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе».

25. Главы государств выражают уверенность в том, что состоявшиеся плодотворные переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных и добрососедских отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан на основе равноправия и взаимной выгоды.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за тёплый приём и гостеприимство, оказанные туркменской делегации, и пригласил Президента Республики Узбекистан посетить с визитом Туркменистан в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Президент Республики Узбекистан Шавкат МИРЗИЁЕВ.

г. Ташкент, 14 июля 2022 года.

Другие мероприятия

В завершение первого дня мероприятий в рамках своего государственного визита Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии Президента Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции «Куксарой».

Это событие символизирует нерушимость уз дружбы и добрососедства между двумя узбекским и туркменским народами.

Вечером от имени главы Республики Узбекистан был дан официальный ужин в честь Президента Туркменистана.

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Сегодня, 15 июля, Президенты Узбекистана и Туркменистана совершат поездку в Самарканд. ///nCa, 15 июля 2022 г. (источник фотографий – пресс-служба Президента Узбекистана)