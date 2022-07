Посольство Пакистана в Ашхабаде объявляет Конкурс эссе

По случаю Дня независимости Пакистана, который будет отмечен 14 августа 2022 года, Посольство Пакистана в Ашхабаде организует конкурс эссе на тему “Создание Пакистана – Земли мира, процветания и взаимосвязанности” (“Creation of Pakistan – Land of Peace, Prosperity and Connectivity”).

Все студенты (читающие и пишущие на английском / туркменском языках) в возрасте до 20 лет имеют право участвовать в конкурсе. Участники должны будут предоставить биографические данные вместе с эссе (прилагается в соответствии с Приложением А).

Инструкции / Правила конкурса

Эссе должно быть в формате word с ограничением числом слов 3500-4000 и может быть отправлено на адрес электронной почты ashgabat1947@gmail.com . Эссе должно быть напечатано в формате Arial, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5

Последняя дата подачи эссе – 7 августа 2022 года.

Ссылки, если таковые имеются, должны быть включены в конце эссе.

Эссе должно быть написано только на английском или туркменском языке.

Эссе должно быть оригинальным, а не скопированным. Все эссе будут проверены на плагиат.

Церемония подведения итогов и распределения призов конкурса состоится 14 августа 2022 года в Посольстве Пакистана в Ашхабаде.

Эссе, написанное в соавторстве более чем одним студентом, не будет принято.

Призы

Победители и занявшие вторые места будут награждены призами на чаепитии, организованном в посольстве Пакистана 14 августа 2022 года (День независимости).

Грамоты также будут вручены послом авторам, занявшим 3-е, 4-е и 5-е места.

Приложение -A

BIO DATA

1. Name – 2. Father Name – 3. Age / DoB – 6. Address – 8. School / Collage – 9. Education – 10. Hobbies – 11. Sports – 12. Participated Previously in any Competition – 13. Any Special Interests –

///Посольство Пакистана в Туркменистане, 14 июля 2022 г.