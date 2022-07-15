Посольство Пакистана в Ашхабаде объявляет Конкурс эссе

По случаю Дня независимости Пакистана, который будет отмечен 14 августа 2022 года, Посольство Пакистана в Ашхабаде организует конкурс эссе на тему “Создание Пакистана – Земли мира, процветания и взаимосвязанности” (“Creation of Pakistan – Land of Peace, Prosperity and Connectivity”).
Все студенты (читающие и пишущие на английском / туркменском языках) в возрасте до 20 лет имеют право участвовать в конкурсе. Участники должны будут предоставить биографические данные вместе с эссе (прилагается в соответствии с Приложением А).
Инструкции / Правила конкурса
Эссе должно быть в формате word с ограничением числом слов 3500-4000 и может быть отправлено на адрес электронной почты ashgabat1947@gmail.com . Эссе должно быть напечатано в формате Arial, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5
Последняя дата подачи эссе – 7 августа 2022 года.
Ссылки, если таковые имеются, должны быть включены в конце эссе.
Эссе должно быть написано только на английском или туркменском языке.
Эссе должно быть оригинальным, а не скопированным. Все эссе будут проверены на плагиат.
Церемония подведения итогов и распределения призов конкурса состоится 14 августа 2022 года в Посольстве Пакистана в Ашхабаде.
Эссе, написанное в соавторстве более чем одним студентом, не будет принято.
Призы
Победители и занявшие вторые места будут награждены призами на чаепитии, организованном в посольстве Пакистана 14 августа 2022 года (День независимости).
Грамоты также будут вручены послом авторам, занявшим 3-е, 4-е и 5-е места.
Приложение -A
BIO DATA
|1.
|Name
|–
|2.
|Father Name
|–
|3.
|Age / DoB
|–
|6.
|Address
|–
|8.
|School / Collage
|–
|9.
|Education
|–
|10.
|Hobbies
|–
|11.
|Sports
|–
|12.
|Participated Previously in any Competition
|–
|13.
|Any Special Interests
|–
///Посольство Пакистана в Туркменистане, 14 июля 2022 г.