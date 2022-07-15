МИЦА и Институт международных отношений МИД Туркменистана подписали соглашение о сотрудничестве

Международный институт Центральной Азии, находящийся в Ташкенте, и Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана подписали Соглашение о сотрудничестве 14 июля на полях государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан.

Как сообщает газета UzDaily.uz, документом предусматривается поддержка взаимных визитов, контактов, обмен опытом и мнениями, а также принятие совместных усилий для создания стабильного механизма сотрудничества по следующим направлениям:

– политические исследования и изучение проблем региональной безопасности;

– социально-культурные исследования;

– исследования в области гуманитарных наук;

– организация форумов, семинаров, конференций, круглых столов, брифингов, а также проведение консультативных встреч один раз в год, в том числе посредством видеоконференций.

Накануне визита туркменского лидера в Ташкент в Международном институте Центральной Азии состоялась Конференция на тему: «Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия».

Примечательно, что сегодня, 15 июля, Международный институт Центральной Азии отмечает первый юбилей.

МИЦА – единственная в своем роде исследовательская организация, которая занимается научным изучением региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией, а также содействует консолидации международного сотрудничества, в частности между мозговыми центрами стран Центральноазиатского региона. ///nCa, 15 июля 2022 г.