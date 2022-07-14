Страны Центральной Азии и Китай провели онлайн форум

13 июля 2022 года состоялся девятый Форум сотрудничества Китай – Центральная Азия, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между странами региона и КНР.

Мероприятие связало онлайн государственных деятелей Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представителей дипмиссий, ШОС, экспертов, женских организаций. Подключились также города Пекин, Шэньян и Далянь.

Главными темами дискуссий стали совместное строительство Пояса и Пути, сотрудничество стран в области развития женщин, сельского хозяйства, образования, цифровой экономики.

Участников Форума поприветствовала заместитель председателя Китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цюй Ли. Она подчеркнула, что текущий год чрезвычайно значим для развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии.

«В начале года состоялся онлайн-саммит лидеров наших стран по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Стороны единогласно выразили готовность не упустить возможность для нового старта в создании сообщества единой судьбы Китай – Центральная Азия», – напомнила она.

На полях форума проведен форум по развитию женщин.

По итогам встречи ее участники договорились о следующем:

Полагаясь на принципы взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды укреплять сплоченность и доверие, расширять практическое взаимодействие и развивать тесные контакты в сфере совместного противодействия вызовам и создания сообщества единой судьбы Китай – Центральная Азия.

Совместно стимулировать сопряжение национальных стратегий по энергетике, сельскому хозяйству, цифровой экономике и развитию сухопутно-морских коридоров в рамках инициативы Пояса и Пути.

Повышать потенциал взаимодействия в области тонкой химической промышленности, новых и высоких технологий, цифровой торговли, искусственного интеллекта и зеленого сельского хозяйства во благо развития и процветания всего региона.

Содействовать активному участию региональных властей, вузов, аналитических центров, СМИ и различных отраслевых ассоциаций в двусторонних и многосторонних гуманитарных мероприятиях.

Расширять сеть межрегионального партнерства по развитию образования, культурного обмена и женского движения, создавая мосты для сближения народов Китая и стран Центральной Азии.

Являясь платформой для осуществления Китаем и странами Центральной Азии межгосударственных обменов на регулярной основе, форум успешно проводится с 2012 года.///nCa, 13 июля 2022 г.