Руководство ОАЭ пригласило Президента Туркменистана посетить Эмираты с визитом

В среду, 13 июля, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов Сухейля Аль-Мазруи.

Аль-Мазруи передал главе государства приветствия и приглашение посетить ОАЭ с визитом от Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда Бин Зайеда Аль-Нахайяна.

Объединённых Арабских Эмиратах придают большое значение укреплению отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, которые в последние годы обрели новое наполнение, подчеркнул министр.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана традиционно дружественному межгосударственному диалогу, выстраиваемому на принципах конструктивности и взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего партнёрства, в том числе в энергетической сфере, которая является стратегическим сектором экономик обеих стран.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, претворяя в жизнь стратегию комплексной модернизации и диверсификации национального ТЭК, ориентируется на привлечение в отрасль инноваций, цифровых технологий и передовых разработок в области добычи и переработки углеводородного сырья, формирования современной инфраструктуры.

И здесь имеются благоприятные предпосылки для наращивания туркмено-эмиратского эффективного сотрудничества.

В данном контексте также видится актуальным взаимодействие по линии «зелёной» энергетики, практического использования экологически чистых возобновляемых источников энергии, в частности солнца и ветра.

Аль-Мазруи подтвердил стремление деловых кругов ОАЭ к долгосрочному партнёрству с Туркменистаном и участию в новых перспективных проектах.

Напомним, что в начале июля этого года нефтедобывающая компания Dragon Oil, принадлежащая правительству Дубаи, продлила СРП с туркменским концерном «Туркменнефть» до мая 2025 года сроком на десять лет общей стоимостью 1 миллиард долларов США.

В 2021 году правительство Туркменистана и Фонд развития Абу-Даби подписали несколько крупных инвестиционных соглашения – на финансирование проекта строительства газохимического комплекса по производству поливинилацетата (стоимостью 175 млн.долл.США), комплекса по производству NPK-удобрений (18 млн.долл.США).

Кроме того, были подписаны два соглашения стоимостью 100 млн.долл.США на строительство аэропорта в Джебеле и многофункциональной солнечной и ветряной электростанции.///nCa, 14 июля 2022 г.