На туркмено-узбекском форуме в Бухаре заключены торговые сделки на 451 млн.долл.США

В среду, 13 июля, по итогам первого туркмено-узбекского межрегионального форума в Бухаре заключены инвестиционные и торговые соглашения на общую сумму 451 млн.долларов США.

Мероприятие собрало руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, торгово-промышленных палат, глав местных администраций и представителей деловых кругов различных регионов Узбекистана и Туркменистана.

Делегации двух стран возглавили с узбекской стороны – заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а с туркменской стороны – вице-премьер Батыр Атдаев.

Следует отметить, что в тот же день на переговорах между Умурзаковым и Атдаевым была достигнута договоренность довести товарооборот между двумя странами до 2 млрд.долл.США.

В этом ключе инициативы межрегионального форума послужат своеобразным бустером для достижения поставленной задачи в реальном режиме.

В частности, стороны выразили готовность к организации регулярных взаимных визитов руководителей и бизнес-миссий регионов двух стран.

Кроме того, между регионами Узбекистана и Туркменистана будут созданы постоянно действующие рабочие группы, которые будут заниматься выработкой новых направлений сотрудничества, разработкой, согласованием и реализацией перспективных проектов.

В контексте развития межрегиональных связей особо подчеркивалась важность ускоренного запуска зон приграничной торговли, открытия торговых домов и реализации совместных проектов, нацеленных на создание высокотехнологичных производств.

Сельское хозяйство, автомобилестроение, химическая, текстильная, кожевенно-обувная и электротехническая отрасли – эти области обозначены участниками форума в качестве наиболее перспективных в части инвестиционного, промышленного и торгового сотрудничества.

На форуме выступили главы торгово-промышленных палат, руководители регионов, проведены презентации, посвященные перспективам расширения инвестиционного сотрудничества.

Предприниматели получили возможность пообщаться в формате «B2G» и «B2B» и обсудить планы по наращиванию промышленной кооперации.

В целом, форум послужил удобным ориентиром для дальнейших действий бизнес-сообществ в рамках повестки двухстороннего экономического сотрудничества. ///nCa, 13 июля 2022 г.