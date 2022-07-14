На туркмено-узбекском форуме в Бухаре заключены торговые сделки на 451 млн.долл.США

В среду, 13 июля, по итогам первого туркмено-узбекского межрегионального форума в Бухаре заключены инвестиционные и торговые соглашения на общую сумму 451 млн.долларов США.
Мероприятие собрало руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, торгово-промышленных палат, глав местных администраций и представителей деловых кругов различных регионов Узбекистана и Туркменистана.
Делегации двух стран возглавили с узбекской стороны – заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а с туркменской стороны – вице-премьер Батыр Атдаев.
Следует отметить, что в тот же день на переговорах между Умурзаковым и Атдаевым была достигнута договоренность довести товарооборот между двумя странами до 2 млрд.долл.США.
В этом ключе инициативы межрегионального форума послужат своеобразным бустером для достижения поставленной задачи в реальном режиме.
В частности, стороны выразили готовность к организации регулярных взаимных визитов руководителей и бизнес-миссий регионов двух стран.
Кроме того, между регионами Узбекистана и Туркменистана будут созданы постоянно действующие рабочие группы, которые будут заниматься выработкой новых направлений сотрудничества, разработкой, согласованием и реализацией перспективных проектов.
В контексте развития межрегиональных связей особо подчеркивалась важность ускоренного запуска зон приграничной торговли, открытия торговых домов и реализации совместных проектов, нацеленных на создание высокотехнологичных производств.
Сельское хозяйство, автомобилестроение, химическая, текстильная, кожевенно-обувная и электротехническая отрасли – эти области обозначены участниками форума в качестве наиболее перспективных в части инвестиционного, промышленного и торгового сотрудничества.
На форуме выступили главы торгово-промышленных палат, руководители регионов, проведены презентации, посвященные перспективам расширения инвестиционного сотрудничества.
Предприниматели получили возможность пообщаться в формате «B2G» и «B2B» и обсудить планы по наращиванию промышленной кооперации.
В целом, форум послужил удобным ориентиром для дальнейших действий бизнес-сообществ в рамках повестки двухстороннего экономического сотрудничества. ///nCa, 13 июля 2022 г.