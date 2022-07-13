В Иране встретили первый российский железнодорожный транзитный груз, следующий по коридору Север-Юг

Первый транзитный железнодорожный состав из России, следующий в Индию по коридору Север-Юг, прибыл в Иран во вторник через пограничный с Туркменистаном переход Сарахс.

Пилотный состав, состоящий из 40-ка сорокафутовых контейнеров, нагруженных стройматериалами достигнет индийского порта Нава-Шева через территории России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии. Общая протяженность трассы – более 8 тыс. км.

Как сообщают иранские СМИ, российский поезд на территории ИРИ встречали первый вице-президент Мохаммад Мохбер, министры транспорта, нефти, промышленности и сельского хозяйства, а также вице-президент по науке и технологиям.

Выступая на этой церемонии, Мохбер подчеркнул решимость иранского правительства к расширению торговли с соседними странами, особенно в транзитном секторе. Он заявил: «Транзитная пропускная способность страны возросла до 20 миллионов тонн, и при планировании и принятии соответствующих мер можно достичь транзита 300 миллионов тонн товаров в год».

Напомним, что российский транзитный поезд покинул подмосковную станцию Чехов 6 июля и уже преодолел дистанцию в 3800 километров через Казахстан и Туркменистан.

На территории Ирана груз будет доставлен в порт Бандар-Аббас на юге страны по железнодорожному маршруту протяженностью 1600 км и уже оттуда груз морским путем будет доставлен в Индию.

Ранее на этой неделе судоходная компания Исламской Республики Иран (IRISL) объявила о выделении 300 контейнеров для транспортировки грузов между Россией и Индией. С ростом спроса на грузоперевозки возможно и увеличение количества контейнеров. ///nCa, 13 июля 2022 г.