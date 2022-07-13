Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Узбекистана единогласно одобрила специальную резолюцию об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией

11 июля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно одобрила специальную резолюцию об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

Документ представил находящийся с визитом в городе Нью-Йорке специальный представитель Президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.

Принятие резолюции стало практической реализацией инициативы Президента Шавката Мирзиёева, выдвинутой в ходе международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», состоявшейся в июле 2021 года в г.Ташкенте.

Как известно, выступая на этом важном мероприятии, глава нашего государства подчеркивал историческую близость регионов Центральной и Южной Азии и важность укрепления на основе взаимного доверия и учета интересов. В этом контексте Президентом Узбекистана было предложено разработать и представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект соответствующей резолюции и закрепить в документе общие подходы, основные принципы и направления диалога между регионами Центральной и Южной Азии.

Следует отметить, что в прошлом году ташкентская конференция собрала беспрецедентное количество делегатов – глав государств и правительств, министров иностранных дел, руководителей международных и региональных организаций – около 600 представителей из 50 стран мира. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, направивший тогда свое видеообращение к участникам конференции, заявлял, что «взаимосвязанность играет ключевую роль в торговле, экономическом росте и устойчивом развитии» и «может способствовать построению долгосрочного мира, стабильности и процветанию в Центральной и Южной Азии».

Отрадно, что резолюция не только была единогласно поддержана всеми государствами-членами ООН, но и принята при соавторстве около 40 стран с разных континентов мира, что свидетельствует о высоком признании международным сообществом актуальности и своевременности инициативы руководителя Узбекистана. Среди стран, присоединившихся к числу соавторов узбекского документа, можно выделить такие государства, как Азербайджан, Армения, Ангола, Вьетнам, Вануату, Гана, Куба, Казахстан, Кыргызстан, КНР, Кот-д’Ивуар, Катар, Египет, Иран, Непал, Малайзию, Монголия, Марокко, Пакистан, Россия, Сенегал, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Шри-Ланка, Филиппины и другие.

В принятой главным совещательным органом ООН резолюции высоко оценивается проведение указанной конференции высокого уровня и одобренное по ее итогам Совместное заявление министров иностранных дел двух региона.

В документе подчеркивается важность укрепления сотрудничества для осуществления Венской декларации и ее программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2014-2024 годах, а также ключевое значение транспортных и транзитных коридоров для ускорения экономического роста, повышения эффективности торгово-экономических связей между странами Центральной и Южной Азии и реализации их уникального транспортного, транзитного и инвестиционного потенциала.

Кроме того, в резолюции признается важная роль региональных организаций в укреплении региональных связей и, в этом контексте, дается высокая оценка инициативе Президента Республики Узбекистан о провозглашении 2022г. в рамках Организации экономического сотрудничества «Годом укрепления взаимосвязанности».

В резолюции также учитывается важность роли Афганистана в установлении связей между Центральной и Южной Азией, а также его экономического развития и интеграции в межрегиональные экономические процессы для обеспечения прочного мира и стабильности.

Необходимо подчеркнуть, что в документе нашли свое отражение ключевые положения о налаживании тесного сотрудничества между регионами Центральной и Южной Азией по сокращению масштабов нищеты, повышению уровня продовольственной безопасности, расширению инфраструктуры транспорта и формированию новых международных транспортных коридоров, открывающих удобные, устойчивые и безопасные пути к морским портам.

Обращает на себя внимание, что документ акцентирует особое внимание на важность обмена опытом для содействия устойчивому развитию, в том числе путем предоставления доступа к технологиям получения чистой энергии, решения экологических проблем и защиты окружающей среды.

Участники приветствовали намерение Узбекистана по проведению 25-26 июля в г. Ташкенте Международной конференции по Афганистану. Они выразили убежденность в том, что данный форум станет очередным практическим шагом в деле консолидации международных усилий по оказанию необходимой помощи Афганистану и активному вовлечению её в региональные процессы.

Резолюция также призывает все государства-члены объединить усилия в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности в Центральной и Южной Азии.

Единогласное принятие данной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН является ярким показателем полной поддержки международным сообществом государственной политики руководства Узбекистана по укреплению мира и дружбы, доверия и добрососедства, расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами, формированию благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и роста взаимных инвестиций, консолидации усилий в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности. ///nCa, 13 июля 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)