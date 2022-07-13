Экспертное и академическое сообщество обсудило в Ташкенте перспективы развития отношений между Узбекистаном и Туркменистаном

В Международном Институте Центральной Азии (МИЦА), который базируется в Ташкенте, во вторник 12 июля, состоялась международная конференция на тему «Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия». Форум организовали МИЦА и Институт международных отношений МИД Туркменистана.

В работе конференции приняли участие руководители и ведущие эксперты парламента Узбекистана, МИД, Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана, Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента, Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД, Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана при Академии наук, Республиканского туркменского национального культурного центра.

Туркменистан представляли Институт международных отношений МИД, Научный центр стратегических исследований при ИМО МИД, Международный университет гуманитарных наук, Институт языка, литературы и национальной рукописи имени Махтумкули Академии наук.

Программа форума включала две сессии: «Новые возможности устойчивого развития в политико-экономической сфере» и «Социально-гуманитарное сотрудничество: Опыт и перспективы».

Эксперты обменялись мнениями о будущих направлениях развития многоаспектного стратегического туркмено-узбекского диалога, который важен не только с точки зрения двусторонних отношений, но и оказывает существенное влияние на обеспечение прогрессивного развития всего центральноазиатского региона.

Директор МИЦА рассказал о ключевых векторах туркмено-узбекских отношений на современном этапе

Как сообщает Информационное агентство Узбекистана «Дунё», в своем выступлении на открытии конференции директор МИЦА Анвар Насиров заявил: «Конструктивный и доверительный характер отношений между Республикой Узбекистан и Туркменистаном отвечает коренным интересам двух братских государств, а также служит ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности Центральной Азии».

Центральное место в отношениях государств отводится торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию. Об этом красноречиво свидетельствуют и статистические данные, приведенные Насировым.

В 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Туркменистан вырос до 902 млн.долл.США, тогда как в 2016 году взаимная торговля чуть превышала 200 млн. долл.США.

Глава МИЦА также отметил, что в прошлом году Туркменистан вошёл в десятку стран по объёму и темпам роста в экспорте товаров и услуг Узбекистана.

Очевидно, что и эти цифры не будут пределом, ведь потенциал достаточно высок. «Наиболее значимым становится расширение производственной кооперации предприятий агропромышленного комплекса, автомобилестроения и лёгкой промышленности, транспорта и связи, а также привлечение компаний двух стран к реализации крупных инфраструктурных проектов на территориях Узбекистана и Туркменистана, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию кооперационных связей на уровне отраслей и служить целям дальнейшего повышения благосостояния братских узбекского и туркменского народов», – подчеркнул Насиров.

Актуальность реализации транспортно-транзитного потенциала Узбекистана и Туркменистана

Реализация транспортно-транзитного потенциала Узбекистана и Туркменистана – в числе многообещающих направлений двустороннего взаимодействия.

«Сегодня Туркменистан становится одним основных транзитных государств Центральной Азии. Через его территорию осуществляется большой грузопоток узбекских товаров к границам Ирана и далее в порты Персидского залива», – подчеркнул глава МИЦА, напомнив о том, что обе страны ведут совместную работу по продвижению транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Южный Кавказ, который «призван обеспечить выход на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других стран».

«С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, ведётся системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов», – пояснил Насиров.

И судя по показателям грузоперевозок, усилия двух республик приносят существенные плоды. По словам Насирова, объёмы грузов, перевозимых по автомобильным и железным дорогам двух стран, последовательно увеличиваются. В частности, в 2021-м международные грузовые перевозки между Узбекистаном и Туркменистаном составили почти 2 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с 2020 году на 18 %.

В пользу необходимости продвижения транспортно-логистической взаимосвязанности в качестве приоритета узбекско-туркменского взаимодействия высказался в своем выступлении на конференции первый заместитель директора Института Стратегических и Межрегиональных Исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов. Об этом пишет узбекское издание Kun.uz

Эксперт ИСМИ привел несколько причин, по которым развитие транспортной взаимосвязанности и решение возникающих проблем в этой сфере приобрело сегодня особую актуальность.

В их числе:

Ограничения в плане выхода на крупные глобальные рынки сбыта, недостаточная развитость трансконтинентальной взаимосвязанности, что становится причиной существенных транзитных и транспортных расходов

Пандемия и ее последствия в виде разрыва логистических цепочек, перегруженность международных морских портов, нарушения традиционных транспортно-транзитных и логистических сетей

Санкционная политика в отношении России и Белоруссии, что ограничивает возможности северных транспортных коридоров.

По мнению Неъматова, в условиях трансформации международных транспортных перевозок и поиска новых альтернативных маршрутов доставки грузов возникают как риски, так и новые возможности для взаимодействия.

«Нам (Узбекистану и Туркменистану) необходимо совместно предпринять практические меры, чтобы превратить Центральную Азию в узловой центр пересечения магистральных путей между Азией и Европой, нарастить пропускной потенциал и увеличить объемы перевозок через трансконтинентальные сухопутные маршруты, пересекающие Центральную Азию», – считает представитель ИСМИ.

В частности, он подчеркнул важность совместного развития Транскаспийского и Трансоманского коридоров, порта Туркменбаши, координация усилий в продвижении мультимодального транспортного коридора «АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа».

Немало шагов уже было предпринято в данном направлении – работают железнодорожный и автомобильный мосты «Туркменабат-Фараб» через Амударью, что способствует росту объемов перевозок.

«Вместе с тем сегодня важно наращивать пропускную способность и упрощать административные процедуры южного маршрута Транскаспийского коридора, проходящего через порт Туркменбаши», – резюмировал первый замдиректора ИСМИ.

Водное сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном – образцовое

«На современном этапе тесное взаимодействие Узбекистана и Туркменистана в водохозяйственной сфере, вопросах экологии и охраны окружающей среды можно, по праву, назвать образцовым и наиболее эффективным», – такую высокую оценку дал директор МИЦА Анвар Насиров водным отношениям между двумя странами, делящими Амударью – главную водную артерию Центральной Азии.

Он напомнил о том, что в прошлом году стороны договорились о создании совместной Межправительственной водохозяйственной комиссии. На сегодняшний день уже проведены два её заседания. На этой площадке стороны в конструктивном ключе обсуждают все актуальные вопросы на этом направлении.

Гуманитарное взаимодействие как важный фактор сближения туркменского и узбекского народов

Директор МИЦА Анвар Насиров подробно осветил шаги, предпринимаемые правительством Узбекистана, нацеленные на сохранение национальной самобытности проживающей в республике туркменской диаспоры:

«В целях сохранения традиций, языка и культуры туркменов с первых лет независимости в Узбекистане создан Республиканский туркменский культурный центр, который объединяет 6 туркменских культурных центров в разных регионах.

В Узбекистане проживает около 200 тысяч туркмен. Более 8 тысяч детей туркменской национальности обучаются в 45 школах с преподаванием туркменского языка. В 21 школе обучение ведётся полностью на туркменском языке.

В 2017 году в Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза открылся факультет по подготовке педагогов для начальных классов по преподаванию на туркменском языке. А в Каракалпакском государственном университете действует факультет туркменской филологии.

На сегодняшний день студенты из Туркменистана обучаются в Ургенчском, Каракалпакском, Бухарском и Каршинском госуниверситетах, Бухарском государственном медицинском институте, Ургенчском филиале Ташкентской медицинской академии».

Взаимная поддержка и консенсус на международной арене

Насиров отметил единую позицию Туркменистана и Узбекистана в том, что укрепление дружбы, взаимного доверия и расширение сотрудничества в регионе является важным фактором в поддержании мира и стабильности в Центральной Азии.

Более того, Туркменистан и Узбекистан оказывают взаимную поддержку, активно взаимодействуют в рамках международных и региональных структур таких как Организация Объединённых Наций, Содружество Независимых Государств, Международный фонд спасения Арала, Организация экономического сотрудничества, Организация тюркских государств и других.

Глава МИЦА подчеркнул схожесть позиций двух стран в отношении поддержки общего соседа – Афганистана. Обе страны предпринимают меры по развитию торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном, реализуют совместные инфраструктурные проекты, оказывают всестороннюю гуманитарную помощь афганскому народу.

Ректор ИМО МИД Туркменистана: Конференция в МИЦА будет способствовать развитию плодотворных научных связей между академическими и экспертными кругами двух стран

Ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Джумамырат Гурбангельдыев в интервью информационному агентству «Дунё» подчеркнул, что «наши страны на деле доказывают приверженность принципам взвешенного подхода по поиску эффективных многосторонних механизмов для поддержания стабильности, экономического роста и безопасности в регионе и мире».

– Сегодня страны Центральной Азии занимают прочные позиции на международной арене и вносят весомый вклад в решение сложных задач современности, – сказал Джумамырат Гурбангельдыев. – Нынешняя конференция и вопросы, стоящие на ее повестке, являются актуальными, и надеюсь, что у нас состоится продуктивный обмен мнениями, который будет способствовать развитию плодотворных научных связей между академическими и экспертными кругами наших стран, региональному взаимодействию в целом.

Туркменистан и Узбекистан активно развивают конструктивный диалог по всему спектру политико-дипломатических, экономических и гуманитарных связей на разных уровнях, включая высший, что позволило вывести туркмено-узбекские отношения за последнее несколько лет на траекторию долгосрочного партнерства.

В последние годы республики акцентируют внимание на необходимости совместных усилий в области науки и образования. Активизируется сотрудничество между академическими кругами двух государств. Регулярно проводятся встречи между вузами и научными учреждениями двух стран.

Крепнущее с каждым годом партнерство двух государств аккумулирует в себе большие возможности для наращивания потенциала научно-образовательного сотрудничества на основе изучения и обмена передовым опытом. ///nCa, 12 июля 2022 г. (источник фото – ИА «Дунё», Kun.uz)