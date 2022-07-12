Туркменистан – повестка в области водосбережения в действии

Правительство Туркменистана предпринимает ряд значимых усилий по поддержанию адекватного уровня водной обеспеченности агропромышленного сектора, населения, промышленных предприятий. При этом, основной упор делается на применении научно-обоснованных передовых методов ирригации, водопользования, сооружения водохозяйственных объектов.

Искусственные пастбища на берегах коллекторов озера Алтын Асыр

Туркменские учёные активно вовлечены в разработку методов усиления кормовой базы животноводческой отрасли, в том числе для отгонного овцеводства и верблюдоводства. С этой целью проводятся исследования о возможностях размещения поливных участков вблизи коллекторно-дренажной сети Туркменского озера «Алтын асыр».

О научных изысканиях на эту тему рассказала газете «Нейтральный Туркменистан» заведующая лаборатории орошения и мелиорации земель Государственного водохозяйственного научно-производственного и проектного института «Türkmensuwylymtaslama» Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Тылла Джуманазарова.

«Нынешняя научная работа касается освоения прилегающей к Озеру территории путём выращивания кормовых культур из числа исконной растительности Каракумов при поливе различными способами, – капельным, дождеванием, поверхностным, а также без полива на природных осадках для проведения сравнительного анализа», – рассказывает исследователь.

В естественных условиях Каракумов выращивается белый саксаул и кандым. Здесь приживаемость растений составляет 50-60 %, что характерно для пустынных условий. Но при поверхностном поливе количество прижившихся растений увеличивается до максимума.

Работа ведется на двух опытных участках – один расположен в зоне действия водохранилища «Ак яйла», а другой – в 33 км от Ашхабада на трассе, ведущей в Дашогуз.

На первом участке выращивается белый саксаул, черкез и кандым, а на втором – на супесчаных почвах возделывается также и кормовая солодка.

В полевых исследованиях по восстановлению пустынной растительности используется для полива коллекторно-дренажная вода с уровнем минерализации 2-3 грамма на литр. Считается, что такая вода приемлема для орошения технических и кормовых культур.

Специалисты института проводят на участках биометрические измерения и фенологические наблюдения за состоянием растений, а также замеряют колебания минерализации вод. Ведется учет расхода поливной воды через капельницы, что составляет 4 литра в час и обеспечивает необходимую влажность в расчётных горизонтах почв.

«В последующем предполагается разработать новую технологию проведения поверхностного полива при использовании регулирующего устройства расхода воды в условиях аридизации климата», – сообщила Джуманазарова.

Исследователи также подтвердили эффективность поверхностного полива, который создает оптимальный режим увлажнения, обеспечивающий рост и развитие растений в соответствии с их водопотреблением.

При капельном орошении корневая система максимально увлажняется, и корни буквально перестают искать воду в глубокозалегающих слоях почвы. Тем самым, корневая система развивается слабо и перестает выполнять естественную функцию по закреплению песков.

Где можно использовать дренажные соленые воды?

Сотрудники научного отдела Института «Türkmensuwylymtaslama» разработали сборник методических указаний по использованию вод Туркменского озера «Алтын асыр» и его коллекторов. В сборнике содержатся таблицы изменения солёности КДВ.

Как выяснили ученые, минерализация дренажных вод в коллекторах, ведущих в главный коллектор озера, варьируется по регионам.

Самая низкая концентрация солей – в Лебапском велаяте – менее 2 г/л, самая высокая – в Ахалском – солёность составляет 12 г/л.

«В итоге, воды разных коллекторных ниток смешиваются, повышают и понижают минерализацию. Ближе к устью в местечке «Ай яйла» солёность вод уменьшается с поступлением вод Дашогузской ветки, и стабилизируется на уровне 8-9 г/л. Для сравнения Каспий имеет минерализацию около 14 граммов на литр», – пояснил заведующий лаборатории гидротехники и водопользования института Георгий Куртовезов.

Традиционно, для орошения сельхозкультур должна использоваться пресная вода, минерализация которой составляет 1 г/л.

Однако, специалисты-водники пришли к выводы, что коллекторно-дренажные воды при сочетании с пресной водой можно использовать в сельском хозяйстве и животноводстве. Таким образом, дренажные минерализованные воды подходят для применения в следующих целях:

После очистки – в птицеводстве и рыбоводстве

При выращивании кормовых солеустойчивых растений-галофитов, технических культур, саженцев деревьев в зависимости от состава почв.

Выращивание растений на песчаных почвах – допускается полив водой умеренной минерализации

Водой с легкой соленостью в пределах 3-6 г/л можно напоить овец

Верблюды способны пить воду, минерализация которой составляет 12 г/л.

Создание дополнительных водных резервов

В Каракум-реку ежегодно из Амударьи поступает около 15 миллиардов кубометров воды и одновременно 60-65 миллионов кубометров песка и ила, и потому все искусственные водоёмы в системе Каракум-реки со временем заиливаются.

Есть два способа решения этой проблемы. Это дорогостоящий способ постоянной очистки земснарядами, углубления мелеющих участков вместе, наращивания бортов резервуаров, дамб и плотин.

Второй способ – это строительство нового водохранилища на другом месте, которое выполняет роль своеобразного отстойника для осаждения ила и песка. Затем вода отправляется на питьевые, промышленные и сельскохозяйственные нужды.

Такую роль выполняет старейшее и самое крупное в стране водохранилище – «им.15 лет независимости» (ранее – Зейидское), запущенное ещё в 1980-е годы. Вместимость водоёма составляет 2,2 миллиарда кубических метров воды. Оно обеспечивает плановое прохождение воды из Амударьи по Каракум-реке в Марыйский, Ахалский, Балканский регионы.

После обнаружения признаков заиления данного водохранилища, было решено построить рядом новое водохранилище на замену старому. Первая очередь проекта была завершена в 2015 году, водоем рассчитан на хранение 1,2 млрд кубометров воды. Эту вода направляют на нужды АПК, промышленности, для бытового использования.

Сейчас возводится вторая очередь вместимостью в 1,6 млрд.кубометров воды. Этот объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году, одновременно проектируется и третья очередь.

В будущем общая вместимость системы водохранилищ составит 3,8 млрд.кубометров.

В целом, в Туркменистане функционирует 16 водохранилищ общим объёмом 3,5 миллиардов кубометров воды.

Учёт воды на реке Мургаб

Недавно вдоль русла реки Мургаб в Марыйском велаяте было установлено одиннадцать ультразвуковых приборов по водоучёту.

Приборы закреплены на трости, установленной поперёк русла, и не касаются воды. Они считают, сколько воды проходит по ширине и глубине русла, измеряют скорость воды, уровень воды в различных локациях, предупреждают о переполнении русла.

Полученные сведения используются для принятия управленческих решений в области водораспределения. ///nCa, 11 июля 2022 г (на основе материалов газеты «Нейтральный Туркменистан»)