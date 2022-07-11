Узбекистан и Туркменистан проведут двусторонние встречи

В министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялось онлайн совещание, посвящённое ходу подготовки ряда мероприятий, запланированных к проведению в рамках визита туркменской делегации в Бухару 12-14 июля.

Стороны запланировали проведение следующих двусторонних встреч:

• Туркмено-узбекский межрегиональный форум в городе Бухара

• заседание туркмено-узбекского Совета Торгово-промышленных палат

• Выставка промышленной продукции Узбекистана и Туркменистана

• Выставка изделий народного творчества двух стран.

В рамках форума ожидается подписание торгово-экономических соглашений, инвестиционных договоров, соглашений о развитии межрегионального сотрудничества. При этом особое внимание уделено подготовке совместных инвестиционных проектов и торговых соглашений в сельском хозяйстве, автомобилестроении, текстильной, химической и нефтехимической промышленности, транспорте и логистике, энергетике, туризме и других отраслях.

Руководителям отраслевых объединений и органов местной власти всех регионов Узбекистана поручено подготовить презентации о потенциале каждого региона с конкретными инвестиционными предложениями, а также принять меры по эффективной организации выставки промышленной продукции, произведенной в Узбекистане и Туркменистане, уделив особое внимание её результативности.

Соответствующим руководителям даны поручения изучить исполнение проектов и контрактов, заключенных с туркменской стороной в ходе предыдущих визитов. В частности, речь идет о реализации 8 экспортных контрактов на сумму 308 млн долларов, 1 импортного контракта на 111 млн долларов и крупного инвестиционного проекта на 10 млн долларов.

В январе 2022 года туркменская делегация посетила Ташкент для обсуждения ключевых направлений торгово-экономических и политико-дипломатических отношений. Тогда же была достигнута договоренность о проведении в текущем году первого Форума регионов Узбекистана и Туркменистана.

Внешнеторговый оборот Узбекистана с Туркменистаном за январь-май 2022 года составил 322,6 млн долларов США, что на 1,2% больше относительно аналогичного периода прошлого года. В 2021 году торговля между двумя странами превысила 880 млн долларов, что на 61% больше по сравнению с 2020 годом.///nCa, 10 июля 2022 г.