Численность населения в мире достигнет 8 миллиардов к 15 ноября 2022 года

Численность населения мира достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября 2022 года, говорится в Отчете «Перспективы мирового населения 2022 » , опубликованном сегодня Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН. Достижение этой вехи является одновременно поводом для торжеств и настойчивым призывом к человечеству о необходимости преодоления вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Впервые в истории мы наблюдаем чрезвычайное разнообразие в среднем возрасте населения и коэффициента рождаемости в различных странах мира. В то время как население все большего числа стран стареет и около 60 процентов населения мира проживает в странах с низкой рождаемостью, в других странах проживает огромное количество молодежи и население продолжает быстро расти.

Такое разнообразие в динамике населения требует гораздо более подробных данных для более эффективной и разумной политики. Однако фокус должен быть на людях и качестве их жизни, а не на численности населения. В современном мире сила страны измеряется не численностью её населения, а образованием, навыками и талантами людей, которые там проживают.

В этом контексте важно отметить, что Туркменистан готовится к проведению Сплошной переписи населения и жилищного фонда с 17 по 27 декабря 2022 года. Предстоящая перепись предоставит Туркменистану уникальную возможность для сбора, распространения и использования дезагрегированных данных для внутреннего стратегического планирования и разработки действенной политики.

Детальные данные о населении в результате переписи населения позволит Правительству лучше оценить потребности различных групп населения, обозначить демографические сдвиги, проанализировать их последствия и разработать комплексную демографическую и социальную политику, направленную на благополучие для всех.

ЮНФПА, в свою очередь, оказывает техническое содействие Туркменистану, а также всем странам в регионе в их усилиях по преодолению последствий демографических изменений в рамках Региональной программы демографической устойчивости. В прошлом году государства-члены ООН Восточной Европы и Центральной Азии объявили Десятилетие демографической устойчивости на Конференции на министерском уровне в Софии в декабре 2021 года, чтобы активизировать действия, позволяющие странам анализировать, планировать и процветать несмотря на быстрые демографические изменения.

В рамках Десятилетия демографической устойчивости, и по мере приближения ноября 2022 года, ЮНФПА продолжит работать с нашими партнерами и сообществами с тем, чтобы использовать потенциал 8 миллиардов человек в рамках нашей миссии по достижению целей, обозначенных в Программе действий Международной конференции по народонаселению и развитию, которая состоялась еще в 1994 году. Защищая права и выбор всех людей в пользу здоровой и полноценной жизни, человечество получает ключ к раскрытию неограниченного потенциала людей во всем мире в преодолении вызовов, стоящих перед их сообществами, равно как и глобальных проблем, угрожающих всем нам.

«Это история успеха, а не сценарий конца света. В нашем мире, несмотря на все вызовы, все больше людей имеют образование и ведут более здоровый образ жизни, чем когда-либо прежде», – отметила Наталия Канем, Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, о мире с населением 8 миллиардов человек. – «Фокус внимания исключительно на общей численности населения и темпах его прироста не позволяет увидеть суть и зачастую приводит к вынужденным и контрпродуктивным мерам и нарушении прав человека. А ведь на самом деле, сами люди и есть решение, а не проблема. Опыт показывает, что инвестиции в людей, в расширение их прав и возможностей выбора — это и есть путь к мирному, процветающему и устойчивому обществу».

Этот момент требует как видения перспективы, так и действий. Правительства могут проводить ориентированную на людей политику в области народонаселения с акцентом на репродуктивное здоровье и права. Частный сектор может находить креативные решения, используя мощь инноваций и технологий на благо всего человечества. Художники и творчески мыслящие люди во всем мире могут использовать свое мастерство и талант, чтобы вдохновлять и помогать нам в осознании перспектив нашего мира, в котором нас 8 миллиардов.

Вместе мы открываем бесконечные возможности для действий, роста и изменений. Создание более справедливого и устойчивого мира требует, чтобы мир продвигался вперед в обеспечении равных прав и возможностей для каждого человека и для всех нас.

Ключевые выводы доклада «Перспективы мирового населения 2022»

Согласно прогнозам, численность населения в мире достигнет пикового значения в 10,4 миллиарда человек в 2080-х годах и сохранится на этом уровне до 2100 года. Численность населения увеличилась с 7 до 8 миллиардов примерно за 12 лет, и по продолжительности это почти такой же период, как и при росте с 6 до 7 миллиардов. Ожидается, что прирост населения еще на один миллиард произойдет примерно через 14,5 лет (в 2037 году). Половина из прироста населения мира до 8 миллиардов достигнута за счет демографического взрыва в Азии. Второй по величине вклад приходится на страны Африки (почти 400 миллионов). 10 стран обеспечили более половины прироста населения с 7 до 8 миллиардов. Наибольший вклад внесла Индия, за которой следуют Китай и Нигерия.

Африка и Азия останутся драйверами прироста населения до достижения уровня в 9 миллиардов в 2037 году. Сегодня две трети населения мира проживает в странах или регионах, в которых коэффициент рождаемости в течение жизни составляет менее 2,1 деторождений на женщину (также известный как «замещающая рождаемость»). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в мире в 2019 году достигла 72,8 лет, что почти на 9 лет дольше, чем в 1990 году. При этом, однако, в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни в наименее развитых странах на 7 лет отставала от среднемирового показателя.

Во многих развивающихся странах отмечается увеличение доли населения трудоспособного возраста (25 – 64 года).

///ЮНФПА Туркменистан, 11 июля 2022 г.