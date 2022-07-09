В Туркменистане состоится Международная Конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие»

Международная конференция “Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие” состоится 18-19 июля в Ашхабаде. Целью проведения данной конференции является обсуждение актуальных вопросов по постпандемийному восстановлению и адаптации к новым реалиям в сфере международных перевозок и развития эффективных международных транспортно-транзитных коридоров.

В современном мире транспорт обеспечивает мобильность людей и товаров, способствует экономическому росту, одновременно улучшая доступ к качественным услугам, таким как здравоохранение, образование и финансы.

Мировая торговля генерирует большие потоки товарных масс между странами, регионами и континентами.

Международные перевозки обслуживаются национальными перевозчиками различных стран, использующими для этого свой подвижной состав: (морские и речные суда, самолеты, вагоны, автомобили), а также транспортные сети (железнодорожные, автомобильные, речные, воздушные) и транспортные узлы (морские и речные порты, аэропорты, железнодорожные станции, автостанции, грузовые и пассажирские терминалы), относящиеся к транспортным системам отдельных стран.

В деле развития международного сотрудничества и углубления производственной кооперации ведущая роль принадлежит формированию сети международных транспортных коридоров. Ей отводится особое место в решении транспортных проблем, связанных с расширением межгосударственных транспортно-экономических, культурных и других связей, с созданием международной транспортной инфраструктуры, имеющей единые технические параметры и обеспечивающей применение единой технологии перевозок как основы интеграции национальных транспортных систем в мировую транспортную систему.

Идея любого транспортно-транзитного коридора заключается в концентрации транспортных, грузовых и пассажирских потоков на магистралях, имеющих максимальную пропускную способность и высокий уровень инфраструктуры, что способствует ускорению грузовых и пассажирских перевозок, их удешевлению за счет возникновения эффекта масштаба и возникновению синергетического эффекта за счет взаимодействия нескольких видов транспорта.

Мировая транспортно-логистическая система оказалась одной из наиболее пострадавших сфер в результате пандемии COVID-19. В основе негативных последствий лежали различные факторы: закрытие государственных границ, введение ограничений на передвижение людей и товаров, разрыв производственно-сбытовых цепочек, снижение спроса и покупательной способности.

Актуальные вопросы по постпандемийному восстановлению и адаптации к новым реалиям в международном транспорте также станет одной из тем Конференции, на которой участники могли бы обменяться мнениями и поделиться опытом.

В ноябре 2016 года в Ашхабаде, состоялась первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Вторая Глобальная конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту была проведена в Пекине в гибридном формате в октябре 2021 года. Итог конференции — Пекинское заявление Второй Глобальной конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту — отмечает, что пандемия COVID-19 серьезно нарушила систему транспортных услуг и сетей на всех уровнях и подчеркивает, что восстановление транспортного сектора требует более долгосрочных изменений как спроса, так и предложения на эти услуги, что указывает на необходимость изменения и адаптации сектора должным образом.

Туркменистан также инициировал ключевые резолюции в области устойчивого транспорта. А именно:

резолюция 69/213 от 19 декабря 2014 года «Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в интересах устойчивого развития»;

резолюция 70/197 от 22 декабря 2015 года «На пути к всестороннему сотрудничеству между всеми видами транспорта для развития устойчивых мультимодальных транзитных коридоров»; и

резолюция 72/212 от 20 декабря 2017 года «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения Целей в области устойчивого развития».

Правительство Туркменистана стремится к полному задействованию потенциала международных транспортно-транзитных коридоров, увеличению объёмов транзитных грузов, упрощению таможенных, визовых и иных процедур для лучшей экономической интеграции.

Именно в этом контексте Правительство Туркменистана организуют Конференцию «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие», которая станет площадкой для обмена мнениями, знаниями и опытом, а также для установления и укрепления деловых связей и внедрения инновационных идей в данной сфере. Ее итоги будут способствовать еще большему развитию и укреплению транспортной взаимосвязанности между странами и регионами.

В работе конференции примут участие высокопоставленные представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных транспортных компаний, а также высшее руководство логистических организаций и крупных международных финансовых институтов.

Ключевыми темами для обсуждения являются:

Постпандемийное восстановление транспортно-логистического сектора: новые вызовы и возможности;

Цифровизация транспортно – коммуникационного комплекса: взгляд в будущее

Экологические аспекты устойчивого транспорта. роль государственно-частного партнёрства в развитии зелёной инфраструктуры

Роль науки и образования в развитии транспортно-коммуникационного комплекса

Внушительный список делегатов включает представителей известных международных компаний таких, как Vitol, Meno Logistics, Boeing, Dragon Oil, Fly Dubai, Airbus, Car Deluxe; международных логистических организаций таких, как IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), ICS (Международная палата судоходства), IRU (Международный союз автомобильного транспорта), USAID Central Asia и многих других. В сессиях и панельных дискуссиях Конференции примут участие представители многочисленных международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

Участие и деловые встречи в рамках Конференции позволят улучшить понимание делегатами потенциальных инвестиционных возможностей в области международных перевозок и рассмотреть перспективы долгосрочного сотрудничества.

Ожидаемые результаты

Рекомендации и приоритеты в отношении того, как развивать и улучшать транспортную связность для повышения торгового потенциала;

итоги конференции будут также служить продолжением других важных встреч на разных уровнях по данной тематике. Это также станет важным вкладом в другие последующие мероприятия;

выработка рекомендаций в контексте восстановления после COVID-19;

придания импульса для расширения партнерских отношений в транспортном секторе;

укрепление сотрудничества стран по МТТК;

развитие сотрудничества с профильными международными организациями;

укрепление сотрудничества между бизнесом и государственными учреждениями

Более подробную информацию можно получить на вебсайте мероприятия itcc2022.turkmen-forum.com и по электронной почте info@turkmen-forum.com

///nCa, 9 июля 2022 г. (nCa – медиа партнер Международной Конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие»)