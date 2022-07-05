В Туркменистане прошел региональный форум ВОЗ по продвижению концепта «Единое здоровье»

В понедельник, 4 июля, в Ашхабаде, в гибридном формате состоялась субрегиональная встреча высокого уровня по продвижению концепции «Единое здоровье» в Центральной Азии, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Нынешний форум был организован по инициативе Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при техническом содействии ВОЗ. Во встрече приняли участие министры здравоохранения пяти стран Центральной Азии, руководители Европейского бюро, Субрегионального и Странового офисов Всемирной организации здравоохранения, руководители субрегиональных офисов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и агентств ООН, работающих в Туркменистане, во главе с Постоянным представителем ООН.

Также среди участников встречи – такие организации как Всемирный Банк, АБР, ЮСАИД.

Своё видеообращение адресовал участникам субрегиональной встречи директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Целью субрегиональной встречи стало обсуждение вопросов современного сотрудничества стран Центральной Азии и партнёров по развитию в области «Единого здоровья», а также привлечение внимания стран региона, агентств ООН и международных партнёров поддержать эту инициативу и содействовать её эффективной реализации.

На внедрение в практику концепции «Единое здоровье» направлены реализация Европейской программы работы на 2020–2025 годы «Современные действия для улучшения здоровья» и рекомендации Общеевропейской комиссии по здоровью и устойчивому развитию (Комиссия Монти).

Кроме того, этой концепции уделяется особое внимание в «дорожной карте» в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы.

В повестку дня нынешней встречи были вынесены вопросы прогресса в реализации концепции «Единое здоровье» на глобальном и региональном уровне, понимания национальных приоритетов для реализации концепции в Центральной Азии, а также партнёрства и объединения международных структур для укрепления сотрудничества в этой области.

Спикеры форума отметили в своих выступлениях, что инициатива «Единое здоровье» на практике означает целый комплекс мер, призванных объединить специалистов, знания, опыт и информацию, укрепить связи между трема компонентами – человечеством, животным миром и окружающей средой.

Это комплексный и многосекторальный подход к созданию эффективной сети учреждений, служб, лабораторий и специалистов на общей платформе, где будет возможность поделиться опытом, информацией и знаниями, совместно вести научную и практическую работу по профилактике и выявлению вспышек, разрабатывать ответные меры и бороться с заболеваниями и новыми вызовами.

В рамках этого подхода признается наличие тесных взаимосвязей и взаимной зависимости между здоровьем человека и здоровьем домашних и диких животных, растений и окружающей среды (включая экосистемы). Также такой подход поможет быстрее выявлять угрозы, обмениваться важной информацией и своевременно предпринимать необходимые действия для спасения жизней.

По итогам субрегиональной встречи высокого уровня был принят Итоговый документ, в котором обозначены основные направления для совместных усилий для реализации существующих глобальных и региональных механизмов и инструментов в рамках ВОЗ.

Комментируя актуальность проведения форума, глава странового офиса ВОЗ Егор Зайцев сказал: «Сегодняшняя конференция очень важна, так как её тема «Единое здоровье» – это единое здоровье людей, единое здоровье животных и единое здоровье окружающей среды. Мы все понимаем, что есть пересечение между этими тремя темами. Сейчас ещё продолжается пандемия ковида, знаем, что такие эпидемии случаются периодически, ведь мы постоянно взаимодействуем с животными и окружающей средой и можем перенять их болезни. Поэтому мы должны здоровье людей, животных и окружающей среды рассматривать целостно. Тема очень важная. Чтобы такую проблему попробовать изменить, нам необходимо взаимодействовать – министерствам здравоохранения, сельского хозяйства, окружающей среды и всем международным структурам и агентствам, занимающимся здоровьем животных. Более того, для Организации Объединённых Наций это тоже очень важная тема, потому что добиться Целей тысячелетия без «Единого здоровья» невозможно».

Концепция «Единое здоровье» в Туркменистане

В Туркменистане концепция «Единое Здоровье» реализуется при участии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства сельского хозяйства и охраны, министерств, которые координируют взаимосвязанную деятельность посредством вертикальных и горизонтальных национальных программ. Финансирование программы осуществляется за счет госбюджета.

Туркменистан поддерживает разработку национальных стратегий «Единое здоровье» в целях координации действий по устранению рисков для здоровья, возникающих в результате взаимодействия человека, животных и окружающей среды.

Кроме того, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана подчеркивает значимость продвижения концепции «Единое здоровье» на региональном уровне в качестве одного из основных направлений «дорожной карты» в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы. ///nCa, 5 июля 2022 г.