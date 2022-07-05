Сообщение МИД Туркменистана для СМИ о последних событиях в Каракалпакстане

Министерство иностранных дел Туркменистана выражает озабоченность в связи со сведениями о событиях, произошедших за последние дни в Республике Каракалпакстан Республики Узбекистан.

Туркменская сторона поддерживает своевременные и решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя и правопорядка в стране, безопасности и спокойствия жителей.

Уверены, что многовековая народная мудрость, опыт и дальновидность позволят преодолеть возникшие трудности и обеспечить поступательное и стабильное развитие Республики Узбекистан, устойчивость государственных и общественных институтов.

Туркменистан как близкий сосед Узбекистана, связанный с этой страной узами братства, дружбы и тесного сотрудничества, выражает готовность оказать ей необходимую поддержку и содействие. ///Пресс-служба МИД Туркменистана, 5 июля 2022 г.