ЕС Делегация в Туркменистане объявляет конкурс короткометражных фильмов

Делегация Европейского Союза в Туркменистане совместно с партнерами объявляет конкурс короткометражных фильмов.

Тематика фильма должна соответствовать ценностям ЕС, например продвижение “зеленого” поведения, социальная интеграция, справедливость.

Продолжительность фильмов не более 15 минут. Заявки принимаются до 30 января 2022 года.

Делегация ЕС проведет показ фильмов для широкой публики и выберет три лучшие работы, которые затем будут показаны в Брюсселе (Бельгия) во время ежегодного кинофестиваля “Nowruz” в 2023 году.

Цель фестиваля – продвигать ценности ЕС через искусство, дать возможность местным кинематографистам и художникам снимать фильмы на социальные темы и продемонстрировать приверженность ЕС либерализации местных сообществ художников.

Также это возможность продемонстрировать европейскому зрителю независимое кинопроизводство в Туркменистане.///ЕС Делегация в Туркменистане