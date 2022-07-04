Посол Беларуси в Туркменистане рассказал о перспективах сотрудничества двух стран

О нынешнем состоянии и перспективах развития туркмено-белорусского сотрудничества рассказал в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» Посол Республики Беларусь в Ашхабаде Вячеслав Бескостый. Интервью было приурочено к празднованию дня независимости Республики.

Кроме того, в январе 2023 года Туркменистан и Беларусь отпраздную 30-летие установления дипломатических отношений.

За этот период, по словам дипломата, между странами создана солидная договорно-правовая база сотрудничества, которая составляет свыше 100 соглашений.

«Приоритетным направлением двустороннего взаимодействия было и остаётся взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество», – отметил Посол.

Так, по данным белорусского статкомитета в 2021 году товарооборот с Туркменистаном составил 20,8 миллиона долларов, включая белорусский экспорт в размере 13,7 млн долларов и импорт – 7,1 млн долларов. Туркменистан экспортирует в Беларусь текстиль, хлопчатобумажную пряжу, сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщил Посол, в этом году только за 4 месяца Туркменистан поставил в Беларусь томатов более чем на один миллион долларов.

Оценивая потенциал для межгосударственного наращивания, Бескостый отметил наличие предпосылок для увеличения объёма экспортно-импортных операций.

«Белорусский рынок сегодня как никогда прежде открыт для импортных товаров. В этом плане мы рассчитываем, в том числе и на увеличение объёма торговли с Туркменистаном. Например, в нашей стране остаётся высоким спрос на сезонные овощи и фрукты», – сказал он.

Другим перспективным направлением видится производственная кооперация, например, в области машиностроения. «Организация сборочных производств совместно с Минским тракторным заводом позволит не только создать новый современный промышленный кластер, новые рабочие места, но и важно в плане передачи новых современных технологий», – отметил он.

Успешно развивается взаимодействие по линии подготовки специалистов в белорусских вузах. В 2021–2022 учебном году число туркменских студентов в белорусских вузах превысило 6,6 тысячи человек, а это более 20 % от общего количества иностранных студентов.

По словам полпреда, Беларусь готова ежегодно предоставлять Туркменистану 30 бюджетных стипендий для подготовки инженерно-технических кадров.

Посол также рассказал о запланированных двухсторонних встречах. В частности, ожидается поведение очередного раунда межмидовских консультаций на уровне заместителей министров и за­седание Межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Дипломат выразил надежду на скорейшее восстановление авиасообщения между Минском и Ашхабадом. ///nCa, 3 июля 2022 г.